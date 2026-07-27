الكنيسة اللاتينية بمصر تنعى الأخت كلارا عشم وتودعها على رجاء القيامة

نعت النيابة الرسولية للكنيسة اللاتينية بمصر، برئاسة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، بمشاركة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وكهنة، ورهبان وراهبات، ومؤمني النيابة الرسولية، الأخت كلارا عشم، من الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر، التي انتقلت إلى الأمجاد السمائية بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في خدمة الكنيسة، والمجتمع.

ورفعت الكنيسة اللاتينية بمصر صلواتها إلى المسيح القائم من بين الأموات، أن يتقبل روحها الطاهرة في فردوس النعيم، ويمنح التعزية لرهبنتها، وأسرتها، وجميع محبيها، مرددة: "الراحة الأبدية أعطها يا رب، ونورك الدائم فليضيء لها، ولتسترح نفسها بسلام. آمين".