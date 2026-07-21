قداسة البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأستاذ الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وفي رفقته الدكتورة لورا أبوخليل منسقة برامج الحوار والتماسك الاجتماعي والكرامة الإنسانية بالمجلس.

عرض الأمين العام للمجلس على قداسة البابا خلال اللقاء خطط عمل المجلس، وما تم إنجازه منها حتى الآن، وما يجري الترتيب لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والشماس چوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا.