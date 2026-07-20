البابا تواضروس يلتقي مجموعة جديدة من ممثلي الكليات والمعاهد الكنسية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً اليوم الاثنين، مع ثامن مجموعة من ممثلي عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها قداسته مع وفود الكليات والمعاهد التعليمية الكنسية، بغية التعرف على آرائهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جرى في بداية اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية.

شارك في اللقاء وفود من كل من معهد كينونيا للدراسات الكتابية بقطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر، ومعهد الكاروز للدراسات الكتابية بقطاع عزبة النخل والمرج، ومعهد العائلة المقدسة للمشورة بأرض الجولف، ومعهد القديس بولس الرسول لدراسات الخدمة، ومعهد الكتاب المقدس بالقوصية.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج، والأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية ومنشية الصدر.