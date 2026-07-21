سفير أوزبكستان بالقاهرة : 26 ألف سائح أوزبكي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2026

أعرب سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، عن سعادته أن مصر احتلت رسميا ضمن أفضل عشر وجهات سياحية مفضلة لدي السائحين الأوزبكيين، موضحا أنه زار نحو 26 ألف سائح أوزبكي مصر خلال النصف الأول من عام 2026، وقفا لأحداث الإحصاءات الأوزبكية .. لافتا إلى أن هذا يعد إنجازا رائعا يبرز مدى التقارب بين البلدين.

وأكد السفير الأوزبكي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أنه لا يقتصر انجذاب السائحين الأوزبكيين إلى مصر على منتجعاتها الشاطئية العالمية وكرم ضيافتها الشاملة فحسب، بل يجمع الشعبين المصري والأوزبكي روابط ثقافية وتاريخية وروحية عميقة تجعل الأوزبك يشعرون بالترحاب الحقيقي في مصر.

وأضاف أن السائحين الأوزبك يقدرون كرم الضيافة المصرية، فضلا عن استمتاعهم بزيارة المواقع التاريخية العريقة كالأهرامات ومدينة الأقصر.. مُعربا عن اعتقاده بأن الزيادة الملحوظة في عدد السائحين الأوزبك لمصر تأتي في ضوء الصداقة المتينة والحوار البنّاء بين قيادتي كلا البلدين، مما مهّد الطريق لسفر سلس.

وأوضح "كيليتشيف" أن النمو السياحي يحظى بدعم كبير من خلال شبكة طيران ممتازة، حيث تربط رحلات جوية مباشرة ورحلات طيران عارض طشقند بكل من القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، معربا عن سعادته الغامرة بهذه الأرقام وأنها تعتبر بداية؛ لأنه هناك إمكانيات كبيرة للنمو في هذا القطاع.

وتوقع أن ترتفع أعداد السائحين الأوزبك لمصر أكثر بنهاية عام 2026.. مؤكدا أن السياحة تعد جسراً مثالياً للتبادل الثقافي وتنفتح بطبيعة الحال آفاق جديدة للشراكات التجارية والاقتصادية في ضوء تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والأوزبكي.

وأشار إلى أن السفارة تؤكد التزامها الكامل بدعم شركاء السفر المصريين والأوزبكيين للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي.

يشار إلى أن العشر وجهات السياحية المفضلة للسائحين الأوزبك، هي قيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والصين ومصر وفيتنام.