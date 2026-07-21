قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو أنت مقبل علي الزواج.. كيفية التقديم على شقق الإيجار التمليكي
مصدر عسكري إيراني: أي قرار بإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على الاعتبارات الأمنية
سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 يوليو
الذهب يرتفع مع ترقب جهود التهدئة بين واشنطن وطهران والأسواق تراقب مسار الفائدة
الحرس الثوري يستهدف في هجوم صاروخي منشآت عسكرية بقاعدة أمريكية بالأردن
بعد إسدال الستار على مونديال 2026.. أين جاءت مصر والمغرب وبقية العرب في الترتيب النهائي لكأس العالم؟
وزيرا الرياضة والتخطيط يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع "اقتصاد الشباب"
الكرة الذهبية تشتعل بعد مونديال 2026.. من يخطف تاج الأفضل في العالم؟
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
وزير الصحة: مصر تُحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان.. تراجع تاريخي في الوفيات والإصابات
أسعار الذهب الآن في مصر
بعد تداول فيديو الواقعة.. إجراءات حاسمة ضد سائق ميكروباص بموقف طهطا في سوهاج لاتهامه بالتعدي على بلوجر شهيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير أوزبكستان بالقاهرة : 26 ألف سائح أوزبكي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2026

سفير أوزبكستان بالقاهرة
سفير أوزبكستان بالقاهرة
أ ش أ

أعرب سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، عن سعادته أن مصر احتلت رسميا ضمن أفضل عشر وجهات سياحية مفضلة لدي السائحين الأوزبكيين، موضحا أنه زار نحو 26 ألف سائح أوزبكي مصر خلال النصف الأول من عام 2026، وقفا لأحداث الإحصاءات الأوزبكية .. لافتا إلى أن هذا يعد إنجازا رائعا يبرز مدى التقارب بين البلدين.

وأكد السفير الأوزبكي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - أنه لا يقتصر انجذاب السائحين الأوزبكيين إلى مصر على منتجعاتها الشاطئية العالمية وكرم ضيافتها الشاملة فحسب، بل يجمع الشعبين المصري والأوزبكي روابط ثقافية وتاريخية وروحية عميقة تجعل الأوزبك يشعرون بالترحاب الحقيقي في مصر.

وأضاف أن السائحين الأوزبك يقدرون كرم الضيافة المصرية، فضلا عن استمتاعهم بزيارة المواقع التاريخية العريقة كالأهرامات ومدينة الأقصر.. مُعربا عن اعتقاده بأن الزيادة الملحوظة في عدد السائحين الأوزبك لمصر تأتي في ضوء الصداقة المتينة والحوار البنّاء بين قيادتي كلا البلدين، مما مهّد الطريق لسفر سلس.

وأوضح "كيليتشيف" أن النمو السياحي يحظى بدعم كبير من خلال شبكة طيران ممتازة، حيث تربط رحلات جوية مباشرة ورحلات طيران عارض طشقند بكل من القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، معربا عن سعادته الغامرة بهذه الأرقام وأنها تعتبر بداية؛ لأنه هناك إمكانيات كبيرة للنمو في هذا القطاع.

وتوقع أن ترتفع أعداد السائحين الأوزبك لمصر أكثر بنهاية عام 2026.. مؤكدا أن السياحة تعد جسراً مثالياً للتبادل الثقافي وتنفتح بطبيعة الحال آفاق جديدة للشراكات التجارية والاقتصادية في ضوء تعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والأوزبكي.

وأشار إلى أن السفارة تؤكد التزامها الكامل بدعم شركاء السفر المصريين والأوزبكيين للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي.

يشار إلى أن العشر وجهات السياحية المفضلة للسائحين الأوزبك، هي قيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والصين ومصر وفيتنام.

سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف وجهات سياحية السائحين الأوزبكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تصدر "تحذيرا عالميا" لمواطنيها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الولايات المتحدة تصدر "تحذيرا عالميا" لمواطنيها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

شبكة "بريكس": روسيا وسلطنة عمان تعتزمان توسيع حركة الطيران المباشر بدءا من سبتمبر

شبكة "بريكس": روسيا وسلطنة عمان تعتزمان توسيع حركة الطيران المباشر بدءا من سبتمبر

حرب إيران تهدد موسم تخزين الغاز الأوروبي للشتاء.. والأسعار تقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر

حرب إيران تهدد موسم تخزين الغاز الأوروبي للشتاء.. والأسعار تقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد