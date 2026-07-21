مصرع سائق التريلا | وقوع حادث أتوبيس سياحي يقل 25 إسبانيًا على طريق أبو سمبل

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تداعيات حادث السير الذى وقع على طريق أسوان - أبو سمبل البرى عند الكيلو 110، والذى تمثل فى تصادم أتوبيس سياحى يقل 25 سائحاً إسبانياً بتريلا نقل ثقيل دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح بين السائحين.

الإطمئنان على سلامة السائحين



تمت المتابعة الفورية للحادث مع الجهات المعنية ، حيث تبين عدم وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح بين السائحين ، وتم الإطمئنان على سلامتهم بالكامل، فيما أسفر الحادث عن وفاة قائد التريلا ، ويدعى فوزى حامد محمد 50 عاماً.

إستجابة سريعة لتأمين الرحلة



ووجه المحافظ على الفور مدير عام السياحة ياسر جاد الرب بالتوجه إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً ، والتنسيق مع الجهات المختصة ، حيث تم توفير أتوبيس سياحى بديل ، ونقل جميع السائحين من الأتوبيس الذى تعرض للحادث ، وتم إستكمال رحلتهم إلى مدينة أبو سمبل السياحية بصورة طبيعية ، بما يضمن عدم تأثر البرنامج السياحى للفوج الزائر .

التنسيق مع الجهات المختصة

وفى السياق ذاته، وجه المهندس عمرو لاشين بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث قامت هيئة الإسعاف بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإستخراج تصريح الدفن ، ومباشرة الجهات المختصة للتحقيق فى ملابسات الحادث .

تعكس سرعة المتابعة والتنسيق الفورى مع مختلف الجهات المعنية جاهزية أجهزة المحافظة للتعامل مع المواقف الطارئة ، وحرصها للحفاظ على سلامة الزائرين ، وضمان إستمرار الحركة السياحية بصورة آمنة ومنتظمة ، مع تقديم الدعم اللازم وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت .