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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة مستمرة لتطوير الأداء المؤسسى ودفع معدلات الإنجاز بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تواصل محافظة أسوان تنفيذ منظومة المتابعة الدورية للقيادات التنفيذية بالوحدات المحلية، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى مختلف الملفات الخدمية والتنموية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان. 

تكليفات مباشرة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسى

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ضرورة الاستمرار فى تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتقييم المستمر لأداء القيادات التنفيذية، مع سرعة التعامل مع أى معوقات قد تؤثر على سير العمل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات، بما يحقق سرعة الإنجاز، ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

متابعة ميدانية لملفات العمل بكوم أمبو

وفى هذا الإطار، كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نائبه السيد أسامة رزق داود بعقد اجتماع موسع مع مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بحضور اللواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، ونواب رئيس المدينة، ومسئولى إدارات الأملاك، والمتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، والمركز التكنولوجى، والمشرف على إدارة الأملاك بالمحافظة المهندس جورج سامح، وذلك لمتابعة سير العمل، ودفع معدلات الأداء، والوقوف على نسب التنفيذ بمختلف الملفات الحيوية.

استعراض نسب الإنجاز وتسريع الإجراءات

وشهد الاجتماع متابعة معدلات الإنجاز فى ملفات التصالح على مخالفات البناء، مع التأكيد على تحفيز المواطنين للاستفادة من المهلة المقررة حتى شهر نوفمبر القادم، وسرعة إنهاء إجراءات المتغيرات المكانية، والإسراع فى فحصها والتعامل معها، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات المختلفة بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات.

تكثيف جهود إزالة التعديات والحفاظ على أملاك الدولة

كما تم التشديد خلال الاجتماع على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وأراضى البناء، مع استعراض ما تحقق خلال المراحل السابقة، ووضع خطة عمل عاجلة لتكثيف الحملات، والتعامل بكل حسم مع أى تعديات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق الدولة.

وأكدت هذه الجهود حرص محافظة أسوان على تطوير منظومة العمل داخل الوحدات المحلية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسى، وتسريع وتيرة الإنجاز فى مختلف الملفات التنفيذية، بما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية أسوان 2040.

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