ترامب يلوح بضربة قريبة لموقع جبل فأس في إيران

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة تصريحاته تجاه إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربة تستهدف موقع “جبل فأس” داخل الأراضي الإيرانية “قريباً جداً”، دون أن يحدد موعداً دقيقاً للعملية أو يكشف عن طبيعة الأهداف العسكرية التي سيتم استهدافها.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، مع استمرار تبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين واشنطن وطهران، في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تمتد آثارها إلى عدد من دول الشرق الأوسط.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تحمل رسائل ردع موجهة إلى القيادة الإيرانية، وتؤكد استمرار النهج الأمريكي القائم على ممارسة أقصى درجات الضغط، خاصة في ظل التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وما رافقها من تهديدات متبادلة وتحركات عسكرية.

كما تثير هذه التصريحات مخاوف المجتمع الدولي من تداعيات أي ضربة عسكرية محتملة، إذ قد تدفع إيران إلى الرد، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع دائرة الصراع، ويؤثر على أمن الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، إضافة إلى انعكاساته المحتملة على أسواق النفط والطاقة العالمية.

وفي المقابل، تترقب العواصم الإقليمية والدولية الخطوات المقبلة من الجانبين، وسط دعوات متواصلة إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب تصعيد جديد قد يهدد استقرار المنطقة ويزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي



