بشير التابعي: تأخير فترة إعداد الزمالك كارثة.. ورحيل معتمد جمال قرار خاطئ

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مشاركة الأهلي المحتملة في دوري أبطال أفريقيا لا تمثل أزمة بالنسبة لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الجدل المثار حول الأمر سببه مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقد إدارة الزمالك بسبب تأخر فترة الإعداد ورحيل معتمد جمال.

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "لا يفرق مع الزمالك مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، لكن السوشيال ميديا هي التي سخنت الأجواء وأثارت الجدل".

وأضاف: "الزمالك ظروفه تختلف عن أي نادٍ، ودائمًا ما تكون مشاكله مصطنعة".

وتابع: "تأخير الزمالك في بدء فترة الإعداد كارثة، كما أنني لا أفهم كيف يتعاقد النادي مع مدرب أجنبي، رغم أن معتمد جمال قدم موسمًا جيدًا وكان يعمل في ظروف صعبة وبدون أي إمكانيات".

وواصل التابعي انتقاداته قائلًا: "الإدارة تركز على الحديث عن توزيع نسب شركة الكرة بين المستثمر والنادي، بينما تترك الفريق يعاني من أزمات فنية".

وأشار إلى أن الزمالك كان في حاجة إلى الحفاظ على حسام عبدالمجيد، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد التي مر بها النادي.

واختتم تصريحاته قائلًا: "محمد عبدالمنعم سيكون مكسبًا كبيرًا للأهلي إذا عاد، لكن علمت أن حسين عموتة رفض فكرة التعاقد معه، ومن وجهة نظري الأفضل للاعب ألا يعود للدوري المصري في الوقت الحالي".