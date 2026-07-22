فيفا يرفع قضية اتحاد طنجة المغربي من قائمة قضايا الزمالك

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القضية الخاصة بمستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي، من قائمة القضايا الخاصة بنادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي، بعد نجاح مسؤولو القلعة البيضاء في سداد مستحقات النادي المغربي.

وكان الزمالك قد سدد دفعة من مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي من صفقة انتقال المغربي عبد الحميد معالي للأبيض، خلال الفترة الأخيرة ضمن جهود القلعة البيضاء لحل القضايا المرفوعة ضد النادي، من أجل الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

نجاح الزمالك

جدير بالذكر أن الزمالك نجح خلال الفترة الماضية في إنهاء العديد من القضايا الخارجية، بعدما سدد مستحقات مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق.

كما أنهى النادي مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، إلى جانب تسوية مستحقات الفلسطيني عمر فرج، والتونسي أحمد الجفالي، والبرتغالي جوزيه جوميز، فضلًا عن إنهاء قضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا، وكذلك قضية يوجوسلاف لازيتش، مدرب حراس المرمى السابق للفريق، و البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الكرة.

إلى جانب حل أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، وسداد مستحقات نادي نهضة الزمامرة، وحل أزمة مستحقات الفرنسي بيير باهرلي مساعد البلجيكي يانيك فيريرا، وسداد مستحقات نادي سانت إتيان الفرنسي الخاصة بصفقة المغربي محمود بنتايج.