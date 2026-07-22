"الأعلى للشئون الإسلامية" يعقد الورشة السابعة لتعزيز التواصل الدولي ونشر الفكر الوسطي

عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم /الأربعاء/، فعاليات الورشة السابعة للعلاقات الخارجية، في إطار رؤية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لتعزيز التواصل الدولي، ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومد جسور التعاون والتفاهم مع مختلف الشعوب، وترسيخ رسالة الإسلام السمحة، وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، في مستهل الورشة، أن مواصلة عقد ورش العلاقات الخارجية تعكس اهتمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتعزيز التواصل مع مختلف الشعوب، باعتباره أحد المسارات المهمة لترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعاون، مشيرًا إلى أن التواصل الحضاري والثقافي يمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم، وإبراز الصورة السمحة للإسلام.

من جانبه، قال الدكتور أسامة رسلان إن ورش العلاقات الخارجية تمثل أحد المسارات التي يعمل من خلالها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تعزيز التواصل الدولي، ورعاية الطلاب الوافدين، ودعمهم وتأهيلهم علميًّا وثقافيًّا؛ بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التواصل الحضاري، وحمل رسالة الإسلام السمحة، ونشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن هذه الورش تستهدف توسيع مدارك المشاركين، وتعزيز وعيهم بالقضايا الدولية، وتنمية قدراتهم على التواصل الحضاري والثقافي؛ بما يعزز قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات، ويدعم جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بناء جسور التواصل والتعاون والتفاهم بين الشعوب.