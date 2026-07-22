قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية تخصص لإقامة مشروع (خدمي - تجاري - رياضي - تعليمي - صحي) على عدد 6 قطع أراض بإجمالي مساحة 352674 مترا مربعا بما يعادل 83.97 فدان تقريباً، وذلك داخل مشروع "البروج" بامتداد مدينة الشروق الكيلو 43 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة، مع الترخيص لشركة "كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري" (المطور) بإنشائها وتطويرها.

وتقدر التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع بحوالي 7.6 مليار جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.