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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

التفاصيل الكاملة لمصرع شخص وإصابة 52 آخرين في حادثين بالمحافظات

تفاصيل مصرع شخص وإصابة 52 آخرين في حادثين منفصلين بالمحافظات
تفاصيل مصرع شخص وإصابة 52 آخرين في حادثين منفصلين بالمحافظات
ايمن محمود   -  
ايمن محمد

خلال الساعات الأخيرة، شهد طريق رأس سدر – عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل أسفر عن إصابة 32 شخصًا، فيما وقع حادث آخر عند كوبري فوكة بمحافظة مطروح بين سيارة ميكروباص وأخرى ميني باص، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين.

تفاصيل مصرع شخص وإصابة 52 آخرين في حادثين منفصلين بالمحافظات

تصادم أتوبيس سياحي ونقل بطريق رأس سدر

في محافظة جنوب سيناء، أصيب 32 شخصًا، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل على طريق رأس سدر – عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي إطار توجيهات اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة الفورية للحوادث وسرعة التعامل معها، تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بلاغًا من مجلس مدينة رأس سدر، يفيد بوقوع الحادث بعد كارتة أبو صويرة على الطريق الجديد في اتجاه عيون موسى.

تفاصيل مصرع شخص وإصابة 52 آخرين في حادثين منفصلين بالمحافظات

رفع درجة الاستعداد

وعلى الفور، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الاتوبيس كان ضمن فوج سياحي يضم 22 أتوبيسًا انطلق، صباح اليوم، من مدينة شرم الشيخ متجهًا إلى منطقة أهرامات الجيزة. 

27 سائحا بين المصابين

وأسفر الحادث، بحسب البيانات الأولية، عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 27 مواطنًا تركيًا، و4 مصريين، ومواطن من جمهورية أذربيجان.

وأوضحت الجهات المختصة أن حالة 4 مصابين تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، بينما وُصفت الحالة الصحية لباقي المصابين بالمستقرة.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار المتابعة الميدانية للحادث، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والصحية والأمنية، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، مع متابعة تطورات الموقف أولًا بأول.

مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث مطروح

وفي مطروح، لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب 20 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ميني باص، بمنطقة كوبري فوكة على طريق مطروح، وسط حالة من الاستنفار للأجهزة المعنية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

أوناش لرفع آثار الحادث

كما دفعت الجهات المختصة بالأوناش لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع التكدسات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

صادم أتوبيس سياحي ونقل بطريق رأس سدر حادث مطروح كوبري فوكة محافظة مطروح محافظة جنوب سيناء

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