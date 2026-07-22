نوال الزغبي تشوق جمهورها لأغنية «Cute» قبل طرحها غدًا

روجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأغنيتها الجديدة «Cute»، والتي من المقرر طرحها يوم غدا الخميس الموافق 23 يوليو، عبر مختلف منصات الاستماع الرقمية.

ونشرت نوال الزغبي صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: «ستصدر أغنيتي الجديدة Cute يوم الخميس المقبل في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بيروت، استمعوا إليها عبر جميع منصات البث.»

ومن المنتظر أن تُطرح أغنية «Cute» عبر جميع منصات البث الموسيقي، إلى جانب قناتها الرسمية عبر موقع «يوتيوب».

وكانت أحيت المطربة اللبنانية نوال الزغبى، مؤخرا، سهرة غنائية ضخمة بالقاهرة، حيت جاء الحفل ليكون «مسك الختام» لسلسلة من 3 حفلات ناجحة قدمتها نوال فى مصر مع انطلاقة عام 2026.