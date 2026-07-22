تنسيق الجامعات 2026.. هل يحق للطلاب التسجيل لأداء اختبار القدرات بأكثر من كلية؟

مع انطلاق موسم التنسيق للجامعات المصرية لعام 2026، حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة العليا لاختبارات القدرات الجدل المُثار حول مدى إمكانية تقدم طالب الثانوية العامة للأسلوب الإلكتروني لحجز اختبارات القدرات في أكثر من كلية في الوقت نفسه.

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​هل يحق للطالب أداء الاختبار بأكثر من كلية؟

يحق لطلاب الثانوية العامة التسجيل لأداء اختبارات القدرات بأكثر من كلية وتخصص مختلف، وفق الضوابط المعمول بها في التنسيق.

وتُتيح المنظومة الإلكترونية للطلاب حجز مواعيد الاختبارات للعديد من التخصصات المتاحة، شريطة سداد الرسوم المقررة لكل اختبار على حدة عبر قنوات السداد الإلكتروني المعتمدة.



​ويُتيح هذا الإجراء للطلاب توسيع فرصهم في القبول بالكليات التي تتطلب مهارات خاصة، بحيث إذا لم يحالف الطالب التوفيق أو المجموع في نطاق كلية معينة، تكون لديه فرصة بديلة في كلية أخرى اشترطت التنسيق المسبق للقدرات.

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​الضوابط وقواعد التوزيع الجغرافي

​على الرغم من سماح النظام بالتسجيل في أكثر من كلية وتخصص، إلا أن هناك ضوابط صارمة يجب مراعاتها:

- ​التخصصات المختلفة: يمكن للطالب التقدم لاختبارات كليات مختلفة (مثل تسجيل قدرات «فنون جميلة» و«فنون تطبيقية» و«علوم الرياضة» في نفس الموسم).



- ​التوزيع الجغرافي: يؤدي الطالب الاختبار في الكلية المحددة له جغرافيًا وفقًا لمحافظة أداء الثانوية العامة، ولا يحق له التقديم لنفس التخصص في جامعتين مختلفين إلا إذا كان النطاق الجغرافي يسمح بذلك أو وفق تحديد الموقع الإلكتروني.

-​عدم تكرار الاختبار: يُمنع الطالب من إعادة اختبار القدرات في نفس الكلية أو التخصص حال رسوبه، حيث تُعد نتائج الاختبارات حاسمة ولا تُعاد تحت أي ظرف.

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​الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات 2026

​تشمل قائمة الكليات التي يُعد اجتياز اختبارات القدرات شرطًا أساسيًا للقبول بها لعام 2026 ما يلي:



- ​كليات الفنون الجميلة (تخصصات: فنون – عمارة).

- ​كليات الفنون التطبيقية.

- ​كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقًا).

- ​كليات التربية الفنية.

- ​كليات التربية الموسيقية.

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​خطوات التسجيل الإلكتروني والأوراق المطلوبة

​تتم عملية الحجز إلكترونيًا بالكامل عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي بالضغط هــنــــــــا، على مدار 24 ساعة وفق الخطوات التالية:

- ​التسجيل: إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس للوصول إلى قائمة الاختبارات المتاحة.-- ​تحديد الكليات: اختيار التخصصات والكليات المرغوبة.



- ​السداد: دفع القيمة المالية المقررة لكل اختبار إلكترونيًا عبر بطاقات الدفع أو منافذ التحصيل المعتمدة.

- ​طباعة الإفادة: الحصول على إيصال الحجز الذي يوضح موعد ومكان أداء الاختبار

​عند التوجه لمقر الكلية في الموعد المحدد، يلزم الطالب إحضار «رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار، وصورة الرقم القومي، بالإضافة إلى الصور الشخصية المطلوبة لكل تخصص».