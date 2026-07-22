انتصرت للفقراء.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

تقدَّم د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

وأكد الأزهر أن ثورة يوليو ستظل حدثا مهما في تاريخ وطننا العزيز؛ حيث مهَّدت الطريق للمصريين لاستعادة ممتلكاتهم واسترداد مقدرات بلادهم، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت المثل في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، وتحقيق المساواة بين جميع أبناء الشعب المصري.

ودعا الأزهر الشريف، في هذه المناسبة الغالية، أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجدٍّ ومثابرةٍ وإخلاصٍ من أجل الارتقاء بمصرنا العزيزة وازدهارها، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يُديم علينا الأمن والاستقرار والأمان.