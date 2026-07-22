تقديرًا لجهودهم.. شيخ الأزهر يصرف 1600 جنيه للمشاركين في أعمال الامتحانات

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 1600 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها، وذلك تقديرًا لجهودهم في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2025/2026.

وتشمل المكافأة المدرسين والإداريين والوعاظ الدائمين والمنتدبين بالمناطق الأزهرية، على أن يتم الخصم من بند مكافآت الامتحانات بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2026/2027.

مكافأة شيخ الأزهر

كما تقرر صرف المكافأة للمتعاقدين على بند أجور موسميين، على أن يتم الخصم من البند المخصص لذلك، وذلك للقائمين على رأس العمل خلال فترة الامتحانات.

وأكد الأزهر الشريف أن صرف المكافأة يأتي تقديرًا لما بذله العاملون من جهود أسهمت في إنجاز أعمال الامتحانات بصورة منضبطة، والحد من ظاهرة الغش، بما ساعد على تحقيق العدالة بين الطلاب، والتعبير الحقيقي عن مستوياتهم، فضلًا عن الإسهام في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار قرار شيخ الأزهر، إلى أن صرف المكافأة سيكون بنسبة المشاركة في أعمال الامتحانات.