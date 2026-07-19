وفد قضايا الدولة يزور شيخ الأزهر لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك

رأس المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس قضايا الدولة، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، لزيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث آليات تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المؤسستين.

خلال اللقاء، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس قضايا الدولة على عمق العلاقات الوطيدة بين هيئة قضايا الدولة والأزهر الشريف، مُشيداً بدور الأزهر التاريخي في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتعزيز التعايش، باعتباره منارة للحفاظ على الهوية الإسلامية ونقل تراثنا للأجيال القادمة، مُؤكدًا على أهمية الخطاب الديني للأزهر الشريف في ترسيخ قيم التسامح، واصفًا إياه بالمنير والمعتدل، مشيرًا إلى دوره الفاعل في مواجهة التطرف وبناء جسور الحوار بين الثقافات.

من جانبه، رحب الإمام الأكبر شيخ الأزهر بزيارة رئيس قضايا الدولة، مُثَمِّنًا هذه اللفتة الكريمة، مُعْتَبِرًا الزيارة تعبيرًا عن أواصر الأخوة الوطنية، ومؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة المصالح العليا للوطن والأمة.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة، كفرصة لترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية لخدمة الدين والوطن.