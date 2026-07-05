رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون"

تقدم المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الافتتاح الرسمي لمقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" بالعاصمة الجديدة، في لحظةٍ فخرٍ تهتزُّ لها القلوبُ، ومشهدِ عزٍّ تتوقُ له النفوسُ، في مشهدٍ وطنيٍّ مهيب، يجسّد عبقرية البناء، ويُرسّخ دعائم الدولة الحديثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أعرب رئيس الهيئة عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الصرح الشامخ، الذي شادته السواعد المصرية، وأقامته أيادٍ أمينة، ليكون حصنًا منيعًا، وقلعةً حصينة، تعكس رؤية الجمهورية الجديدة في تحديث المؤسسات، وتطوير الكفاءات، وترسيخ السيادة الوطنية على أرض الكنانة.

وأشاد المستشار أبو العزم بما يمثله "الأوكتاجون" من نقلةٍ نوعيةٍ في منظومة الأمن القومي، ومنعطفٍ تاريخيٍّ في مسار صناعة القرار الاستراتيجي، يُعزّز جاهزية الدولة، ويُذكي همّة الرجال، ويُرسي دعائم الردع، ويُضاعف قدرات الدفاع، بما يُمكِّن مصر من خوض غمار التحديات الإقليمية والدولية بثباتٍ واقتدار، وحكمةٍ وصبر، وعزمٍ لا يلين، وإرادةٍ لا تنكسر.

واختتم تصريحه، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل جهود الرئيس السيسي بالتوفيق والسداد، وأن يحفظ مصر وشعبها كلَّ مكروهٍ وفساد، وأن يُدمِّر أعداءها، ويُدمغ أطماع الحاسدين، ويُبارك في هذا المقر العظيم، فيكون رمزًا للعزة والكرامة، ومنارةً للبناء، ودرعًا للوطن في السراء والضراء، إلى يوم الدين.