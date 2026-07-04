نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري.. تحذير من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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