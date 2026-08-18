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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد.. أسعار الذهب في مصر الآن

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، مدعومة بتراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية وتحركات محدودة في سعر الصرف المحلي.

ومحليا، انخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 25 جنيها ليسجل 6220 جنيها مقارنة بـ6245 جنيها سعره بمستهل تعاملات الثلاثاء الصباحية.

وعالميا، تراجعت سعر الأقية لتسجل 4364 دولار بتراحع قيمته نحو 52 دولار. 
 

الأعيرة الأغلى والأكثر شيوعًا في مصر

تصدر الذهب عيار 24 أغلى الأعيرة تداولاً في السوق المحلية، مسجلاً 7110 جنيهات للبيع و7050 جنيهًا للشراء للجرام الواحد، وهو العيار المفضل لصناعة السبايك والادخار طويل الأجل.

وتداول الذهب عيار 21 – المفضل والأكثر مبيعًا في السوق المصرية وحركة المشغولات – عند 6220 جنيهًا للبيع و6170 جنيهًا للشراء.

سجل جرام الذهب من عيار 18 مستوى 5330 جنيهًا للبيع و5290 جنيهًا للشراء.

بينما بلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 4145 جنيهًا للبيع و4115 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية


 

الجنيه الذهب والأونصة العالمية

سجل الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21)، مستوى 49760 جنيهًا للبيع و49360 جنيهًا للشراء بدون المصنعية.

المستوى العالمي والأونصة: بلغ سعر أونصة الذهب عالمياً نحو 4363.76 دولارًا، وهو ما انعكس على سعر الأونصة بالجنيه المصري لتسجل 221100 جنيه للبيع و219325 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية


دولار الصاغة

كشفت تسعيرات اليوم عن تسعير "دولار الصاغة" عند مستوى 50.67 جنيهًا، بزيادة طفيفة عن متوسط سعر صرف الدولار الرسمي في القطاع المصرفي والذي سجل نحو 50.52 جنيهًا.

أسعار الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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