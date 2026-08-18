اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 أغسطس 2026، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن النفيس عالميًا، في الوقت الذي يواصل فيه عيار 24 جذب اهتمام المستثمرين والراغبين في الادخار، باعتباره العيار الأساسي في تصنيع السبائك الذهبية بمختلف أوزانها، وفقا لما رصده “صباح الخير يا مصر”.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7170 جنيهًا للجرام مع بداية التعاملات، بالتزامن مع تداول سعر الأونصة عالميًا أعلى مستوى 4400 دولار، وهو ما يظل عاملًا مؤثرًا في حركة الأسعار بالسوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026

وجاءت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7170 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6280 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5385 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 4193.33 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 50100 جنيه.

سعر أونصة الذهب محليًا: نحو 222580 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق المحلية والتغيرات التي تطرأ على سعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على مستوى 7170 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم، ويعد هذا العيار من أهم الأعيرة بالنسبة للمستثمرين، خاصة أنه يدخل بشكل أساسي في صناعة السبائك الذهبية.

وتختلف القيمة النهائية للسبائك في السوق بحسب وزن السبيكة والشركة المنتجة، إلى جانب تكلفة التصنيع والمصنعية، وهو ما يجعل سعر السبيكة لا يقتصر فقط على قيمة الذهب الخام الموجودة بها.

ارتفاع الإقبال على السبائك الذهبية

وتحظى السبائك الذهبية باهتمام متزايد من جانب الراغبين في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب كوسيلة للادخار، خاصة مع انخفاض تكاليف تصنيعها مقارنة بالمشغولات الذهبية، ولا سيما في الأوزان الكبيرة.

وتتوافر السبائك في السوق بأوزان متعددة تبدأ من الأوزان الصغيرة التي تناسب أصحاب المدخرات المحدودة، وصولًا إلى الأوزان الأكبر التي يفضلها بعض المستثمرين، ويختلف سعر كل سبيكة وفقًا لقيمة الذهب الموجود بها وتكاليف التصنيع والدمغة وغيرها من المصروفات.

الذهب العالمي يواصل التداول فوق 4400 دولار

وعلى المستوى العالمي، تواصل أونصة الذهب التداول أعلى مستوى 4400 دولار، وهو ما يمثل أحد العوامل الداعمة لأسعار الذهب في السوق المحلية، وسط ترقب لتحركات المعدن النفيس خلال تعاملات الأسبوع.

وتتأثر حركة الذهب عالميًا بعدد من العوامل، من بينها توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وقرارات أسعار الفائدة، إلى جانب حركة الدولار والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي.

الدولار وعلاقته بأسعار الذهب والسبائك

ويعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه من أبرز العوامل التي تؤثر في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي للأونصة وحركة العرض والطلب محليًا.

ومع استقرار سعر صرف الدولار دون تغيرات كبيرة، حافظت أسعار الذهب المحلية على مستوياتها خلال بداية تعاملات اليوم، بينما تظل الأسعار معرضة للتحرك مع أي تغيرات جديدة في الأسواق العالمية أو المحلية.

لماذا يهتم المستثمرون بعيار 24؟

يحتل الذهب عيار 24 أهمية خاصة لدى المستثمرين، لأنه يمثل أعلى درجات نقاء الذهب المتداولة في السوق، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة السبائك.

كما أن السبائك عادة ما تكون خيارًا مناسبًا للراغبين في الادخار في الذهب بعيدًا عن تكاليف المصنعية المرتفعة التي قد ترتبط ببعض المشغولات الذهبية، مع ضرورة مقارنة الأسعار والمصروفات عند الشراء والاحتفاظ بفاتورة موضح بها بيانات المنتج.

عوامل تحدد سعر السبيكة في السوق

ويتحدد سعر السبيكة الذهبية بناءً على مجموعة من العوامل الرئيسية، يأتي في مقدمتها سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر الأونصة العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى المصنعية وتكاليف الإنتاج والدمغ والعرض والطلب في السوق المحلية.

ويُنصح الراغبون في شراء السبائك بمتابعة الأسعار وقت الشراء، والمقارنة بين تكلفة السبيكة وسعر الذهب المعلن، مع التأكد من الحصول على فاتورة واضحة وبيانات السبيكة من جهة موثوقة.