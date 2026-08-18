قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روساتوم ترد على بوليتيكو: "الضبعة" يتم تحت الرقابة المستمرة للجهات المختصة في مصر وروسيا
قاليباف يزور العراق غدا لبحث التطورات الإقليمية
فيديو توعوي لطلاب المرحلة الثانية للتعريف بخطوات ما بعد نتيجة التنسيق
فيرمين لوبيز يعلق على صفقة جوليان ألفاريز ويكشف خيارات برشلونة في الهجوم
رودري يصل المدينة الرياضية ببرشلونة للخضوع للكشف الطبي
غلق وتشميع 74 منشأة لعلاج الإدمان غير مرخصة وتحرير 70 محضرًا لانتحال صفة طبيب بالجيزة
بسبب زلزال كولومبيا.. شاكيرا تتعهد ببناء 10 مدارس
تفاصيل تصدر مصر لصادرات الفراولة عالميًا خلال 2025
وزير التخطيط ورئيس الوطنية للإعلام يبحثان آليات تسوية المديونيات التاريخية وفض التشابكات المالية
بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 14 شخصًا
بقوة 5.7 ريختر.. زلزال يضرب سواحل ولاية تشياباس المكسيكية
وزيرة الإسكان تبحث مقترحات إدارة حي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 18 أغسطس 2026، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن النفيس عالميًا، في الوقت الذي يواصل فيه عيار 24 جذب اهتمام المستثمرين والراغبين في الادخار، باعتباره العيار الأساسي في تصنيع السبائك الذهبية بمختلف أوزانها، وفقا لما رصده “صباح الخير يا مصر”.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7170 جنيهًا للجرام مع بداية التعاملات، بالتزامن مع تداول سعر الأونصة عالميًا أعلى مستوى 4400 دولار، وهو ما يظل عاملًا مؤثرًا في حركة الأسعار بالسوق المصرية.

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026

وجاءت أسعار الذهب في مصر خلال بداية تعاملات اليوم كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7170 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6280 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5385 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 4193.33 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 50100 جنيه.

سعر أونصة الذهب محليًا: نحو 222580 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق المحلية والتغيرات التي تطرأ على سعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

 

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على مستوى 7170 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم، ويعد هذا العيار من أهم الأعيرة بالنسبة للمستثمرين، خاصة أنه يدخل بشكل أساسي في صناعة السبائك الذهبية.

وتختلف القيمة النهائية للسبائك في السوق بحسب وزن السبيكة والشركة المنتجة، إلى جانب تكلفة التصنيع والمصنعية، وهو ما يجعل سعر السبيكة لا يقتصر فقط على قيمة الذهب الخام الموجودة بها.

 

ارتفاع الإقبال على السبائك الذهبية

وتحظى السبائك الذهبية باهتمام متزايد من جانب الراغبين في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب كوسيلة للادخار، خاصة مع انخفاض تكاليف تصنيعها مقارنة بالمشغولات الذهبية، ولا سيما في الأوزان الكبيرة.

وتتوافر السبائك في السوق بأوزان متعددة تبدأ من الأوزان الصغيرة التي تناسب أصحاب المدخرات المحدودة، وصولًا إلى الأوزان الأكبر التي يفضلها بعض المستثمرين، ويختلف سعر كل سبيكة وفقًا لقيمة الذهب الموجود بها وتكاليف التصنيع والدمغة وغيرها من المصروفات.

 

الذهب العالمي يواصل التداول فوق 4400 دولار

وعلى المستوى العالمي، تواصل أونصة الذهب التداول أعلى مستوى 4400 دولار، وهو ما يمثل أحد العوامل الداعمة لأسعار الذهب في السوق المحلية، وسط ترقب لتحركات المعدن النفيس خلال تعاملات الأسبوع.

وتتأثر حركة الذهب عالميًا بعدد من العوامل، من بينها توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وقرارات أسعار الفائدة، إلى جانب حركة الدولار والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي.

 

الدولار وعلاقته بأسعار الذهب والسبائك

ويعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه من أبرز العوامل التي تؤثر في تحديد أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي للأونصة وحركة العرض والطلب محليًا.

ومع استقرار سعر صرف الدولار دون تغيرات كبيرة، حافظت أسعار الذهب المحلية على مستوياتها خلال بداية تعاملات اليوم، بينما تظل الأسعار معرضة للتحرك مع أي تغيرات جديدة في الأسواق العالمية أو المحلية.

 

لماذا يهتم المستثمرون بعيار 24؟

يحتل الذهب عيار 24 أهمية خاصة لدى المستثمرين، لأنه يمثل أعلى درجات نقاء الذهب المتداولة في السوق، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة السبائك.

كما أن السبائك عادة ما تكون خيارًا مناسبًا للراغبين في الادخار في الذهب بعيدًا عن تكاليف المصنعية المرتفعة التي قد ترتبط ببعض المشغولات الذهبية، مع ضرورة مقارنة الأسعار والمصروفات عند الشراء والاحتفاظ بفاتورة موضح بها بيانات المنتج.

 

عوامل تحدد سعر السبيكة في السوق

ويتحدد سعر السبيكة الذهبية بناءً على مجموعة من العوامل الرئيسية، يأتي في مقدمتها سعر جرام الذهب عيار 24، وسعر الأونصة العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى المصنعية وتكاليف الإنتاج والدمغ والعرض والطلب في السوق المحلية.

ويُنصح الراغبون في شراء السبائك بمتابعة الأسعار وقت الشراء، والمقارنة بين تكلفة السبيكة وسعر الذهب المعلن، مع التأكد من الحصول على فاتورة واضحة وبيانات السبيكة من جهة موثوقة.

سعر الذهب الذهب اليوم الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس والأنبا أغابيوس

قداسة البابا يستقبل الأنبا أغابيوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي

اتحاد الصحفيين الأفريقيين

اتحاد الصحفيين الأفريقيين يطلق دورته الثالثة والستين بمشاركة صحفيين من 15 دولة

تسليم عقود العمل للراغبين

سلم عقود عمل لذوي الهمم.. رداد: نُوفر الفرص المناسبة لقدرات كل شخص

بالصور

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل الدجاج التندورى

طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..
طريقة عمل الدجاج التندورى..

علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي .. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها
علامات ضربة الشمس التي تبدأ قبل فقدان الوعي.. أعراض تحذيرية لا تتجاهلها

تشنج الساق أثناء النوم.. نقص عنصر غذائي أم مشكلة أخرى؟

تشنج الساق
تشنج الساق
تشنج الساق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد