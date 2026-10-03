يستخدمان توك توك.. سقوط تاجري حشيش بحوزتهما مخدرات وسلاح في سوهاج

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ضربة جديدة لمروجي المواد المخدرة، بعدما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة طهطا من ضبط شخصين، لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه بدائرة القسم، وذلك خلال مأمورية أمنية استهدفت نشاطهما بمنطقة ساحل طهطا.

ماذا حدث؟

وجاءت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير مباحث سوهاج، والعميد طارق أبوسديرة، رئيس مباحث المديرية، وبقيادة الرائد عبدالله أبوعقيل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، ورجال المباحث.

وكانت تحريات رجال المباحث قد كشفت عن نشاط شخصين في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتبين أن المتهمين، «كريم»، 25 عامًا، و«محمد»، 30 عامًا، يتخذان من نطاق دائرة قسم شرطة طهطا مسرحًا لترويج مخدر الحشيش على عملائهما.

وعلى الفور، تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول المتهمين، وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة، تحركت قوة أمنية لاستهدافهما في المكان المحدد بمنطقة ساحل طهطا.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، إلى جانب ميزان حساس يُشتبه في استخدامه في تجهيز ووزن المواد المخدرة قبل ترويجها.

كما عثر بحوزتهما على سلاح أبيض، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، فضلًا عن دراجة بخارية «توك توك» يُشتبه في استخدامها في نقل وترويج المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.