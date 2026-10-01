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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كوبري رسمي على بعد 300 متر.. محافظة سوهاج تكشف حقيقة عبور أطفال لـ خور مائي بجرجا وتهيب بأولياء الأمور الحفاظ على سلامة أبنائهم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة بفحص ومتابعة مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

يظهر فيه عدداً من الأطفال وهم يعبرون خوراً مائياً صغير، وسط ادعاءات من ناشري الفيديو بأن هذا الممر المائي هو الطريق الوحيد المتاح أمام الطلاب للوصول إلى مدارسهم.

ماذا حدث؟

وبمتابعة ميدانية دقيقة من كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، انتقلت لجنة مشكلة من مديرية الري والوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لفحص حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

وكشفت المعاينة الفنية للجنة عن وجود كوبري رسمي مخصص لربط البر الشرقي بالبر الغربي يقع على بعد 300 متر فقط من الموقع المذكور، مما يوفر مساراً آمناً تماماً لحركة المواطنين والطلاب وأن مديرية الري قد رصدت مخالفة صريحة تمثلت في الشروع في إنشاء كوبري غير قانوني بنهر النيل داخل “خور جرجا”.

وهو ما يعد تعدياً ومخالفة لأحكام قانون الري وعلية تم التنسيق الفوري مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لتنفيذ قرار الإزالة.

ومن ناحية أخرى وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج الجهات المعنية بدراسة عمل معدية بمواصفات آمنة وبشكل قانوني يسمح بمرور المواطنين فقط بذات الموقع والتنسيق مع الوحدة المحلية لعمل مسارات بديلة وآمنة للمواطنين وطلاب المدارس.

وفي هذا السياق، تُهيب محافظة سوهاج بأولياء الأمور ضرورة توعية وتوجيه أبنائهم الطلاب بالالتزام التام باستخدام الكوبري الرسمي المخصص للمشاة.

والابتعاد تماماً عن أي ممرات غير قانونية أو عشوائية؛ حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من أي مخاطر قد تهدد حياتهم، مؤكدة أن أمن وسلامة أبنائنا هي المسؤولية المشتركة الأولى التي تتكامل فيها جهود الأجهزة التنفيذية مع الوعي الأسري.

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