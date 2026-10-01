124 طالبا من 6 دول عربية يتنافسون على لقب أبطال الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2026 بالعلمين الجديدة

تستضيف جامعة العلمين الدولية، يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، فعاليات التصفيات العربية للأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي في نسخته الخامسة لعام 2026، بمشاركة 124 طالبًا وطالبة من ست دول عربية، يتنافسون من خلال 85 مشاركة، تشمل مشروعات ومشاركات في الماراثونات، موزعة على خمسة مسارات.

وتُنظَّم التصفيات بالتعاون بين عدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في تكنولوجيا الروبوت والذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة.

وتشهد التصفيات مشاركة طلاب المدارس ممن تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر، إلى جانب طلاب الجامعات، من ست دول عربية هي: مصر، والأردن، وفلسطين، والكويت، ولبنان، واليمن، في منافسات تستهدف اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار.

ويتنافس المشاركون في خمسة مسارات؛ ففي مسارات تعلم الآلة (Machine Learning)، والرؤية الحاسوبية (Computer Vision)، والأنظمة المضمنة (Embedded Systems)، يعرض الطلاب مشروعاتهم أمام لجان التحكيم، بينما يخوضون في مساري البرمجة (Coding) والأمن السيبراني (Cybersecurity) ماراثونات لحل مسائل وتحديات خلال وقت محدد. ويمكن للطلاب المشاركة بشكل فردي أو ضمن فرق تمثل مدارسهم وجامعاتهم.

ويتولى تحكيم المشاركات أكثر من 35 محكمًا من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة، بمشاركة فريق من المنظمين والمتطوعين، بما يضمن سير المنافسات وفق معايير التحكيم المعتمدة.

ويُتوَّج الفائزون في كل مسار بلقب أبطال العرب في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2026، في تجربة تتيح للطلاب تطوير خبراتهم العملية، والتنافس وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الدول العربية.

ويُعد الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي (Arab AI Olympiad – AIO) مسابقة عربية تعليمية تهدف إلى اكتشاف المواهب العربية الشابة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والأمن السيبراني، وتمكين طلاب المدارس والجامعات من توظيف علوم القرن الحادي والعشرين ومهاراتها في ابتكار حلول لمشكلات حقيقية من واقع مجتمعاتهم.

وعلى مدار نسخه المتتالية، أصبح الأولمبياد منصة عربية تجمع الطلاب والمعلمين والخبراء من دول المنطقة العربية، وتسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية العربية، من خلال توفير بيئة تنافسية وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يدعم تنمية مهارات الشباب العربي وتأهيلهم للمشاركة في مسيرة التطور العلمي والتكنولوجي.