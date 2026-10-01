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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوسي تكشف أسباب تفكيرها في الاعتزال.. وتؤكد: أنا مشخصاتية

حلقة الفنانة لوسي
حلقة الفنانة لوسي
سعيد فراج

حلّت الفنانة القديرة لوسي ضيفةً على الإعلامية يمنى بدراوي في برنامج "ورقة بيضا" المذاع عبر قناة النهار، حيث أدلت بتصريحات عفوية ونارية تناولت فيها كواليس مشوارها الفني وأسباب تفكيرها الجاد في اعتزال الفن، بالإضافة إلى تفاصيل أزماتها الأخيرة في المسرح والتلفزيون.

أسباب التفكير في الاعتزال

أوضحت الفنانة لوسي أنها تفكر بجدية في اتخاذ قرار اعتزال التمثيل نتيجة الشعور بالحزن وعدم التقدير، معربة عن استيائها من قصر العروض المقدمة لها على الموسم الرمضاني فقط أو تقديم أدوار غير مؤثرة بالخط الدرامي. وأكدت لوسي أنها لم ولن تطلب العمل من أحد، مشيرة إلى أنها تقبل بالأجر المناسب دون مغالاة، قائلة: "أنا ممثلة اسمها كبير وسعرها رخيص، ولست من هواة الأرقام الخيالية التي نسمع عنها".

ظواهر غريبة في كواليس “المداح”

وتطرقت لوسي خلال الحوار إلى مشاركتها في مسلسل "المداح" وتجسيدها لشخصية الجنية "هند بنت الأحمر"، مؤكدة وقوع أحداث غير طبيعية معها أثناء التصوير بمدينة الفيوم، كظهور بقع مفاجئة بوجهها وسقوط التلفاز من على الحائط. وعن تصريحات الفنان حمادة هلال التي نفى فيها تلك الأحداث، علقت لوسي بأنها تكنّ له كل الحب والاحترافية، موضحة أنها لم تكذب وأن الهدف من حديثها كان توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء أعمال الدجل والنفوس الضعيفة.

تفاصيل أزمة مسرحية “الحفيد”

وكشفت لوسي عن أسباب توقف عرض مسرحية "الحفيد" على خشبة المسرح القومي، مشيرة إلى وجود تجاوزات وخروج غير مقبول عن النص وعشوائية في الكواليس تؤثر على تركيز الفنان والجمهور. وأشارت إلى أنها قدمت شكوى رسمية للجهات المعنية للحد من هذه التصرفات، مؤكدة حرصها الكامل على احترام الخشبة والجمهور.

تقييم الرقص الشرقي ومواقف من الوسط الفني

وعن الرقص الشرقي، أكدت لوسي أنها تركت الرقص قبل أن يتركها وبشكل محترم عند سن الـ50، منتقدة الشكل الحالي الذي تقدمه بعض الراقصات والابتعاد عن الرقي والأنوثة التي تميز بها الجيل القديم. كما ذكرت أنها ساهمت بشكل غير مباشر عبر إرسال مقاطع تعليمية في إتقان النجمة العالمية "شاكيرا" لحركات الرقص الشرقي.

وفي فقرة التقييم والميزان، دافعت لوسي عن الفنان أحمد العوضي مؤكدة احترامه الكامل للمرأة، كما أعربت عن حبها وتقديرها للنجمة ياسمين عبد العزيز والفنان هشام ماجد وباسم سمرة.

وكشفت الفنانة لوسي عن رأيها في الأزمة والهجوم الشديد الذي تعرض له الفنان أحمد العوضي مؤخراً بسبب تصريحاته الإعلامية التي تم فهمها على أنه يشبه المرأة بالسيارة، حيث دافعت عنه بقوة مؤكدة أنه لم يقصد أي إساءة للمرأة أو التقليل من شأنها، وأن رد السؤال خانه أو حدث سوء فهم لدى الجمهور والمتابعين. وأوضحت لوسي، بحكم قربها ومشاركتها معه في بطولة مسلسل "فهد البطل"، أن العوضي شخص محترم جداً ويثمن دور المرأة ودائماً ما يصفها بـ "ست الكل ووحش الكون".

وعن حقيقة تجاوزه لخلافه مع النجمة ياسمين عبد العزيز وأخبار ارتباطه مجدداً، أكدت لوسي بأن مشاعر الحب الكبيرة التي جمعت الثنائي لا يمكن أن تُنسى بسهولة أو تنتهي بمجرد انفصال، مؤكدة: "ياسمين عبد العزيز ما تتنسيش.. لا كفنانة ولا كست ولا كزوجة ولا كنجمة شباك". ونفت وجود أي نية للإساءة من جانبه نحوها، مشيرة إلى أن العلاقة التي كانت بينهما كانت مبنية على حب وتقدير حقيقي يظهر في أبسط التفاصيل.

لوسي الفنانة لوسي أعمال الفنانة لوسي الإعلامية يمنى بدراوي

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