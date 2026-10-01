كام سنة وخاين.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اغنيتين جديدتين لها، يحملان اسم «كان عندك كام سنة» و«خاين» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية كان عندك كام سنة لـ شيرين عبدالوهاب،من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: مدين، توزيع: توما.

بينما أغنية خاين لـ شيرين عبد الوهاب، من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم، ماستر: توما.

أغاني شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، تمكنت أغنية تباعًا تباعًا ، للفنانة شيرين عبد الوهاب ، من تحقيق نسب المشاهدة عالية عبر موقع توتيوب .

وحققت الأغنية نسب استماع وصلت لـ 56 مليون، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

وتحمل أغنية «تباعًا تباعًا» توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، فيما تولى توما مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بينما قدم أحمد حسين عزف الجيتار والبزق.

وجاء في كلمات الأغنية: «هقولك تباعًا تباعًا.. إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعًا وليه انقطعت انقطاعًا عن الدنيا وإنت بعيد، هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعًا وأسهر وأقولك بحبك وعُمري ما أقولك وداعًا».

أغنية بحرية

طرح المطرب محمد حماقي أغنية ديو تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "بَحريَّه" ثاني أغنيات ألبومه “سمّعوني”.

الأغنية تم طرحها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقي المختلفة وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.