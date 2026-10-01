حماقي يتربع على عرش الموسيقى في 2026.. ألبوم سمعوني يحصد المركز الأول على 5 منصات كبرى

واصل الميجا ستار محمد حماقي تحقيق إنجاز رقمي تاريخي يؤكد ريادته المطلقة، بألبومه العاشر "سمعوني"، الذي انتزع المركز الأول على 5 منصات من أصل 7 من أكبر المنصات الموسيقية في العالم، وفقاً للإحصائيات الرسمية الموثقة للمشاهدة والاستماع والتفاعل على منصات يوتيوب وأنغامي وسبوتيفاي وتيك توك.

وحسب البيانات الرسمية التي رصدتها المنصات، حقق حماقي اكتساحاً غير مسبوق، جاء كالتالي:

الصدارة على منصة يوتيوب ميوزيك بـ 134 مليون مشاهدة واستماع، كأعلى ألبوم مشاهدة في عام 2026.

الصدارة على قنوات موضوعات يوتيوب بـ 16 مليون عملية تشغيل للألبوم كاملاً.

الصدارة على منصة أنغامي - فئة الاستماع بـ 75 مليون عملية تشغيل، كأكثر ألبوم استماعاً خلال العام.

الصدارة على قوائم تشغيل يوتيوب بـ 5.6 مليون مشاهدة.

الصدارة على منصة أنغامي - فئة الإعجابات بـ 1.6 مليون إعجاب، كأكثر ألبوم نال إعجاب الجمهور.

ولم يكتفِ "سمعوني" بالصدارة، بل رسخ حضوره القوي على باقي المنصات، حيث حقق المركز الثاني على منصة تيك توك بأكثر من 3.1 مليون مقطع فيديو تم إنشاؤه على أغانيه، كما حقق 20 مليون عملية تشغيل على منصة سبوتيفاي، ليؤكد انتشاره العابر لكل المنصات والأنماط الموسيقية.

ويأتي هذا التفوق مدعوماً بأرقام موثقة كشف عنها الشاعر والملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي، حيث أعلن أن الألبوم تجاوز حاجز 200 مليون مشاهدة واستماع عبر جميع المنصات الرقمية خلال 3 أشهر فقط من طرحه، في رقم قياسي لم يحققه أي ألبوم عربي في المدة ذاتها.

كما كشفت منصة أنغامي أن حماقي حقق قفزة تاريخية في معدلات الاستماع بنمو تجاوز 1300% خلال عام 2026، بعد أن هيمنت 18 أغنية من ألبوم "سمعوني" على قائمة العشرين أغنية الأكثر استماعاً في إنجاز غير مسبوق، ليصبح الألبوم الأكثر استماعاً يومياً في مصر خلال العام.

ويضم ألبوم "سمعوني"، الذي طُرح في مايو الماضي، تنوعاً موسيقياً ثرياً بين الرومانسي والدرامي، بالتعاون مع كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، وتصدرت أغنيته "بيقولولك إيه" قوائم الأكثر تداولاً في 7 دول عربية.

وبهذه الأرقام، لا يعد "سمعوني" مجرد ألبوم ناجح، بل ظاهرة موسيقية متكاملة فرضت نفسها كـ الألبوم الأكثر استماعاً وتفاعلاً وانتشاراً في عام 2026 حتى الآن، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن محمد حماقي هو نجم العام بلا منازع.

وكان حماقي قد حصد مؤخرا جائزتي أفضل مطرب عربي وأفضل ألبوم لعام 2026 بتصويت الجمهور في مهرجان الفضائيات العربية .