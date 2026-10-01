قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: وقف التحركات الأمريكية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة
احتجاجات المدارس تهز فرنسا.. رئيس الوزراء يستدعي الحكومة لاجتماع طارئ
خالد الجندي يحذر من هدم الرموز: حملات تشويه ممنهجة تهدد وعي المجتمع
نيبال.. انتشال جثامين 8 أشخاص جرفهم انهيار جليدي في الهيمالايا
طائرات مسيرة روسية تهاجم جسر بيفديني في كييف
أخبار السيارات | لاندروفر رينج روفر سبورت 2027 ..مواصفات سمارت 5 الكهربائية الجديدة
رافائيل لياو يرتدي القميص رقم 7 مع البرتغال بعد مغادرة كريستيانو رونالدو للمعسكر
مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | أبل تعالج ثغرة أمنية ..حدث جهازك الآن .. ما سبب وضع الطيران أثناء السفر؟.. أصوات غير معتادة بـ آيفون 18 برو
مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك
سنة صلاة العصر كم ركعة؟ دار الإفتاء تكشف حقيقة مواظبة النبي عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حماقي يتربع على عرش الموسيقى في 2026.. ألبوم سمعوني يحصد المركز الأول على 5 منصات كبرى

محمد حماقي
محمد حماقي
تقى الجيزاوي

واصل الميجا ستار محمد حماقي تحقيق إنجاز رقمي تاريخي يؤكد ريادته المطلقة، بألبومه العاشر "سمعوني"، الذي انتزع المركز الأول على 5 منصات من أصل 7 من أكبر المنصات الموسيقية في العالم، وفقاً للإحصائيات الرسمية الموثقة للمشاهدة والاستماع والتفاعل على منصات يوتيوب وأنغامي وسبوتيفاي وتيك توك.

وحسب البيانات الرسمية التي رصدتها المنصات، حقق حماقي اكتساحاً غير مسبوق، جاء كالتالي:

الصدارة على منصة يوتيوب ميوزيك بـ 134 مليون مشاهدة واستماع، كأعلى ألبوم مشاهدة في عام 2026.
الصدارة على قنوات موضوعات يوتيوب بـ 16 مليون عملية تشغيل للألبوم كاملاً.
الصدارة على منصة أنغامي - فئة الاستماع بـ 75 مليون عملية تشغيل، كأكثر ألبوم استماعاً خلال العام.
الصدارة على قوائم تشغيل يوتيوب بـ 5.6 مليون مشاهدة.
الصدارة على منصة أنغامي - فئة الإعجابات بـ 1.6 مليون إعجاب، كأكثر ألبوم نال إعجاب الجمهور.

ولم يكتفِ "سمعوني" بالصدارة، بل رسخ حضوره القوي على باقي المنصات، حيث حقق المركز الثاني على منصة تيك توك بأكثر من 3.1 مليون مقطع فيديو تم إنشاؤه على أغانيه، كما حقق 20 مليون عملية تشغيل على منصة سبوتيفاي، ليؤكد انتشاره العابر لكل المنصات والأنماط الموسيقية.

ويأتي هذا التفوق مدعوماً بأرقام موثقة كشف عنها الشاعر والملحن عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي، حيث أعلن أن الألبوم تجاوز حاجز 200 مليون مشاهدة واستماع عبر جميع المنصات الرقمية خلال 3 أشهر فقط من طرحه، في رقم قياسي لم يحققه أي ألبوم عربي في المدة ذاتها.

كما كشفت منصة أنغامي أن حماقي حقق قفزة تاريخية في معدلات الاستماع بنمو تجاوز 1300% خلال عام 2026، بعد أن هيمنت 18 أغنية من ألبوم "سمعوني" على قائمة العشرين أغنية الأكثر استماعاً في إنجاز غير مسبوق، ليصبح الألبوم الأكثر استماعاً يومياً في مصر خلال العام.

ويضم ألبوم "سمعوني"، الذي طُرح في مايو الماضي، تنوعاً موسيقياً ثرياً بين الرومانسي والدرامي، بالتعاون مع كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، وتصدرت أغنيته "بيقولولك إيه" قوائم الأكثر تداولاً في 7 دول عربية.

وبهذه الأرقام، لا يعد "سمعوني" مجرد ألبوم ناجح، بل ظاهرة موسيقية متكاملة فرضت نفسها كـ الألبوم الأكثر استماعاً وتفاعلاً وانتشاراً في عام 2026 حتى الآن، ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن محمد حماقي هو نجم العام بلا منازع.

وكان حماقي قد حصد مؤخرا جائزتي أفضل مطرب عربي وأفضل ألبوم لعام 2026 بتصويت الجمهور في مهرجان الفضائيات العربية .

محمد حماقي سمعوني أغاني محمد حماقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

عداد الكهرباء

حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: الدعاء لرئيس الدولة ليس مجاملة.. بل دعاء للأمة كلها

الادخار

من كشكول الطفل إلى مصروفه.. طارق إلياس يكشف سر تعليم الإدخار

الذهب

الذهب يتصدر خريطة التعدين في مصر.. استثمارات أجنبية ومشروعات لإنتاج حمض الفوسفوريك

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

الدولار والريال.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد