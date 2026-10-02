موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

مع حلول شهر أكتوبر 2026 يترقب المواطنون في مصر موعد انتهاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد قانونا لتغيير الساعة، وما يترتب عليه من اختلاف في مواعيد العمل والأنشطة التجارية وبعض الخدمات اليومية.

موعد التوقيت الشتوي

ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي وفقا للقواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر، والتي تحدد موعد بدء وانتهاء تطبيق النظام، مع تأخير الساعة 60 دقيقة عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر اعتبارا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وعند حلول منتصف الليل في نهاية الخميس 29 أكتوبر، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء.

وبذلك يكون الخميس 29 أكتوبر هو آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي، بينما يمثل الجمعة 30 أكتوبر أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي لعام 2026.

متى بدأ التوقيت الصيفي في مصر 2026

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا للجدول الزمني المحدد قانونا.

واستمر تطبيق التوقيت الصيفي خلال أشهر الربيع والصيف وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والذي يوافق 29 أكتوبر 2026.

وبعد انتهاء الفترة المحددة للتوقيت الصيفي تعود مصر إلى التوقيت الشتوي من خلال تأخير الساعة ساعة كاملة، على أن تستمر دورة تغيير التوقيت وفقا للإطار الزمني المنصوص عليه قانونا.

موعد التوقيت الشتوي

كيفية تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي

يتم تغيير الساعة عند حلول منتصف الليل في نهاية الخميس 29 أكتوبر، حيث يتم تأخيرها 60 دقيقة.

وبالتالي تتحول الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساء، وهو ما يعني تكرار توقيت الساعة 11 مساء مرة أخرى قبل بداية أول يوم كامل بالتوقيت الشتوي.

وبالنسبة إلى الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة المتصلة بالإنترنت، فإنها تقوم عادة بتحديث التوقيت تلقائيا عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بصورة آلية.

ورغم ذلك يفضل التأكد من صحة التوقيت بعد إجراء التغيير، خاصة بالنسبة للأجهزة التي تعتمد على الضبط اليدوي.

كما يجب مراجعة الساعات الموجودة في السيارات والساعات المنزلية والمنبهات والأجهزة الإلكترونية التي لا تقوم بتحديث التوقيت تلقائيا، لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

التوقيت الشتوي ومواعيد العمل

لا يقتصر تأثير الانتقال إلى التوقيت الشتوي على تغيير الساعة فقط، إذ يتزامن تطبيق التوقيت الجديد مع المواعيد الشتوية المنظمة لعمل وغلق عدد من الأنشطة والمنشآت.

وتشمل هذه المواعيد المحال التجارية والمراكز والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات وغيرها من الأنشطة التي تخضع لمواعيد تشغيل وإغلاق محددة وفقا للقواعد والقرارات المنظمة لكل نشاط.

لذلك يحرص المواطنون وأصحاب الأنشطة على متابعة المواعيد المعتمدة مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، خاصة أن بعض الأنشطة قد تتغير ساعات تشغيلها وفقا للمواعيد الشتوية.

موعد التوقيت الشتوي

قانون التوقيت الصيفي في مصر

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 الإطار الزمني لتطبيق التوقيت الصيفي والانتقال إلى التوقيت الشتوي في مصر.

وبموجب النظام القانوني يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ساعات النهار لفترة أطول، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وفقا للأهداف المعلنة عند إعادة تطبيق النظام.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا على مشروع القانون في أبريل 2023، لتنظيم إعادة العمل بالتوقيت الصيفي وتحديد الإطار الزمني الخاص بتغيير الساعة في مصر.

موعد التوقيت الشتوي 2026

وبذلك تستعد مصر للانتقال رسميا إلى التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، عقب انتهاء التوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر.

ويتم التغيير من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتتحول الساعة 12:00 إلى 11:00 مساء، لتبدأ بعد ذلك أول أيام العمل وفقا للتوقيت الشتوي.