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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول الألياف في هذا التوقيت للتخلص من الإمساك طبيعيا

الألياف
الألياف
نهى هجرس

إذا كنت تعاني من الإمساك،  تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف .

يوضح الخبراء أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف هو أحد أفضل الطرق الطبيعية لتحسين انتظام حركة الأمعاء، حيث تساعد الألياف على تحريك البراز عبر الجهاز الهضمي

هل هناك وقت "أفضل" لتناول الأطعمة الغنية بالألياف لتسهيل عملية التبرز في صباح اليوم التالي؟ . 

هل هناك وقت مثالي؟

 أفضل وقت لتناول الأطعمة الغنية بالألياف لمساعدتك على التبرز في صباح اليوم التالي هو: عدة مرات في اليوم

للمساعدة في تحسين عملية الإخراج في الصباح، عليك التأكد من تناول كمية كافية من الألياف على مدار اليوم، فالألياف المنتظمة تساعد على تقليل أي اضطراب في الأمعاء وتحافظ على استقرار الأمور . 

إن تناول الألياف بشكل منتظم أهم بكثير من التوقيت الدقيق لأي وجبة"

تُحقق الألياف أفضل النتائج عند تناولها على مدار اليوم، بدلاً من تناولها دفعة واحدة، ينصح  بعدم البدء بنظام غذائي غني بالألياف فوراً، لأن ذلك قد يزيد الوضع سوءاً، يحتاج الجهاز الهضمي إلى وقت للتعود على المزيد من الألياف، لذا أضفها تدريجياً للمساعدة في علاج الإمساك

ما هي كمية الألياف التي يجب أن أتناولها؟

إذن، ما هي كمية الألياف التي يجب تناولها؟ ينصح بتناول 5 غرامات على الأقل من الألياف في كل وجبة ووجبة خفيفة، مع شرب كمية كافية من السوائل. 

سيساعدك هذا على الوصول إلى الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، وهي 28 غرامًا يوميًا للنساء و34 غرامًا يوميًا للرجال

الألياف فوائد الالياف الامساك علاج الامساك أفضل وقت لتناول الالياف

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