بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

نشرت الفنانة سارة سلامة، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة سارة سلامة

وتألقت سارة سلامة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللونين الأسود والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة سلامة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة سارة سلامة