هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقـ.ـتل وإصابة عشرة في قصف روسي على كييف

قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية بمقتل أشخاص وإصابة آخرين في قصف روسي على كييف، في استمرار للحرب والغارات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والضحايا ما بين عسكريين ومدنيين.

وقال مسؤولون إن غارات جوية روسية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة سبعة آخرين في العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

كما أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأنها أسقطت 5 صواريخ بالستية و155 مسيرة روسية استهدفت مناطق عدة في البلاد.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن حرائق اندلعت، مما أدى إلى تضرر منازل خاصة بالإضافة إلى متجر ومستودع.

أفادت بيانات حكومية أن دولتي رومانيا وبولندا، العضوتين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد أرسلتا طائرات عسكرية لحماية مجالهما الجوي وسط الهجمات الروسية على أوكرانيا.

على ناحية مقابلة، قال الحاكم فياتشيسلاف فيدوريشيف على منصة التواصل الاجتماعي VK إن هجوماً بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة سامارا الروسية، وهي مركز لإنتاج وتكرير النفط يقع على بعد حوالي 1100 كيلومتر (684 ميلاً) براً جنوب شرق موسكو، قد ألحق أضراراً بالمنازل الخاصة.