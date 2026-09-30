أحمد حمودة: إمام عاشور أخطر لاعبي منتخب مصر .. وأتمنى رؤية حمزة عبد الكريم أساسيًا

أكد أحمد حمودة، نجم النادي المصري السابق، أن منتخب مصر هو الأقوى في مجموعته بالتصفيات الأفريقية، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان وتحقيق الفوز عن جدارة.

وأوضح “حمودة” في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي خالد الغندور، أن منتخب جنوب السودان لا يجيد اللعب على ملاعب الترتان رغم خوض المباراة على أرضه، مشيرًا إلى أن منتخب مصر فرض شخصيته ونجح في حسم اللقاء بأداء مميز.

وتحدّث نجم المصري السابق عن إمام عاشور، مؤكدًا أن توظيفه تحت المهاجمين هو المركز الأنسب له، باعتباره يمثل مصدر الخطورة الحقيقي لمنتخب مصر في الوقت الحالي.

وأشار حمودة إلى أنه كان يتمنى الدفع بحمزة عبد الكريم أساسيًا أمام جنوب السودان، كما أبدى استغرابه من الظهور المتأخر لزيكو مع المنتخب الأول، رغم وصوله إلى سن 29 عامًا وتألقه وتسجيله خمسة أهداف مع الفراعنة.

وتساءل “حمودة” عن سبب تأخر اكتشاف زيكو، مؤكدًا أن الأمر نفسه ينطبق على مهند لاشين، الذي كان يستحق الظهور مع المنتخب في وقت مبكر.