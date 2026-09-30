قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مناهج فوق طاقة الأطفال.. تحذير من الضغوط الدراسية على الأسرة المصرية
الحرس الثوري يوجه رسالة عاجلة إلى الناخبين الأمريكيين
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقـ.ـتل وإصابة عشرة في قصف روسي على كييف
تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين
كارثة بيئية تضرب العالم وآسيا الأكثر تضررا.. تفاصيل
عقب صعودها 17 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
غدا .. صرف معاشات أكتوبر لـ11.5 مليون مستحق
انتعاش صادرات النفط بالشرق الأوسط.. تدفقات الخام تعود إلى 98% من مستويات ما قبل الحرب
7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها
تذبذبات في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 24 الآن
أحمد حمودة: إمام عاشور أخطر لاعبي منتخب مصر .. وأتمنى رؤية حمزة عبد الكريم أساسيًا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-9-2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة: إمام عاشور أخطر لاعبي منتخب مصر .. وأتمنى رؤية حمزة عبد الكريم أساسيًا

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

أكد أحمد حمودة، نجم النادي المصري السابق، أن منتخب مصر هو الأقوى في مجموعته بالتصفيات الأفريقية، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان وتحقيق الفوز عن جدارة.

وأوضح “حمودة” في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي خالد الغندور، أن منتخب جنوب السودان لا يجيد اللعب على ملاعب الترتان رغم خوض المباراة على أرضه، مشيرًا إلى أن منتخب مصر فرض شخصيته ونجح في حسم اللقاء بأداء مميز.

وتحدّث نجم المصري السابق عن إمام عاشور، مؤكدًا أن توظيفه تحت المهاجمين هو المركز الأنسب له، باعتباره يمثل مصدر الخطورة الحقيقي لمنتخب مصر في الوقت الحالي.

وأشار حمودة إلى أنه كان يتمنى الدفع بحمزة عبد الكريم أساسيًا أمام جنوب السودان، كما أبدى استغرابه من الظهور المتأخر لزيكو مع المنتخب الأول، رغم وصوله إلى سن 29 عامًا وتألقه وتسجيله خمسة أهداف مع الفراعنة.

وتساءل “حمودة” عن سبب تأخر اكتشاف زيكو، مؤكدًا أن الأمر نفسه ينطبق على مهند لاشين، الذي كان يستحق الظهور مع المنتخب في وقت مبكر.

أحمد حمودة منتخب مصر جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

مشغولات ذهبية

صعود أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

جنيهات ذهب

عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

ترشيحاتنا

ضيق التنفس

علامات غير متوقعة تكشف الإصابة بالأنيميا

حمى الضنك

فرض حالة الطوارئ.. ماهى أعراض حمى الصنك

اللب

بعد ضبط طن لب مغشوش.. تعرف على أشهر أنواع اللب في الأسواق وكيف تختارها

بالصور

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

علاقة خطيرة بين دهون البطن وأمراض القلب .. دراسة تحذّر

محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب
محيط الخصر وعلاقته بأمراض القلب

مكمل غذائي شائع يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل والظهر.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم
دراسة تكشف تأثير الميلاتونين على الألم

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد