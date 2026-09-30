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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتـ.ـل زوجته بالشاكوش وإخفاء جثمانها في شبرا الخيمة | تفاصيل

حبس المتهم
حبس المتهم
إبراهيم الهواري

قرّرت جهات التحقيق بنيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني، لاتهامه بقتـ.ـل زوجته باستخدام شاكوش حديدي، وإخفاء جثمانها داخل مسكنهما بمنطقة منشية الحرية.


وكانت منطقة منشية الحرية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت واقعة صادمة، بعدما أقدم عاطل على التخلص من زوجته، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدّى خلالها عليها بالضرب باستخدام "شاكوش حديدي" على رأسها، ما أدى إلى سقوطها أرضًا جثة هامدة.
البداية كانت بتلقي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية، إخطاراً من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بورود بلاغ من أهالى منطقة منشية الحرية برائحة كريهة تنبعث من داخل شقة سكنية.

تفاصيل الواقعة 

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى مكان البلاغ، وبالفحص، عثرت القوة الأمنية على جثة ربة منزل تدعى «ع. م»، في العقد الرابع من العمر، ملفوفة داخل بطاطين، وبها آثار تعد بالضرب.
وبإجراء التحريات بقيادة رئيس مباحث القسم ومعاونيه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى «م م»، 40 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع الشربيني بمنطقة منشية الحرية.
وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وزوجته، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام شاكوش حديدي، محدثاً إصابتها بالرأس، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك أمام ابنتهما، البالغة من العمر 6 سنوات والتي كانت شاهدة على الواقعة منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وعقب ارتكاب الواقعة، لف المتهم جثمان زوجته داخل بطاطين ووضعه داخل المنزل محل إقامتهما، كما رش المعطرات على الجثمان في محاولة لإخفاء الرائحة وإخفاء معالم جريمته.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الشاكوش المستخدم في ارتكاب الجريمة.
وتحرّر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية شبرا الخيمة مشاجرة حبس المتهم أمن القليوبية

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