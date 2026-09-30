هشام حنفي: الفوز على جنوب السودان «مُطمئن».. وصدارة مجموعة مصر «مضمونة»

تحدّث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز منتخب مصر أمام جنوب السودان، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيدًا بأداء الفراعنة والنتيجة التي حققها المنتخب.

وأكد “حنفي” في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي خالد الغندور أن الفوز على جنوب السودان يعد مطمئنًا للمنتخب الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي أقيمت خلالها المباراة، سواء بسبب أرضية الملعب أو ارتفاع درجات الحرارة.

وقال إن منتخب مصر أهدر فرصة تحقيق الفوز أمام أنجولا، لكنه شدد على أن الانتصار على جنوب السودان كان مهمًا، ليس لقوة المنافس، وإنما بسبب صعوبة الأجواء والظروف التي خاض خلالها الفراعنة اللقاء.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن الدوري المصري جيد ويفرز العديد من اللاعبين المميزين، معربًا عن سعادته بالأداء وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مؤكدًا أن المكسب هو الأهم في مشوار التصفيات.

وأشار حنفي إلى أن التعادل أمام أنجولا أمر وارد، موضحًا أن المنتخب الأنجولي يمتلك عناصر مميزة ومديرًا فنيًا جيدًا، وهو أليو سيسيه، الذي كان يدرس المنتخب المصري بشكل جيد.

وتوقع حنفي أن يتمكن منتخب مصر من تصدر مجموعته والتأهل كمتصدر، مؤكدًا أن الفراعنة قادرون على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

واختتم حديثه بالإشادة بقرار حسام حسن الدفع بأسامة فيصل أمام جنوب السودان، مؤكدًا سعادته بظهور العديد من اللاعبين مع المنتخب خلال الفترة الحالية.