إمام عاشور يكشف كواليس صعبة أمام جنوب السودان: غيّرت 3 أحذية وأصابعنا احترقت

كشف إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن معاناة لاعبي الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان، والتي حسمها المنتخب الوطني بخماسية نظيفة، في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها المباراة بسبب سوء حالة أرضية الملعب.

وقدّم منتخب مصر أداءً قويًا أمام جنوب السودان، ليحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وأكد إمام عاشور أن لاعبي المنتخب بذلوا مجهودًا كبيرًا على مدار المباراة من أجل تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الهدف كان تقديم مستوى يليق بقيمة منتخب مصر، رغم صعوبة الأجواء.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «بذلنا مجهودًا كبيرًا طوال الـ90 دقيقة، واستطعنا الخروج بمكسب وأداء جيد يليق باسم منتخب مصر».

وتحدّث لاعب منتخب مصر عن أحد أبرز التحديات التي واجهت اللاعبين خلال اللقاء، والمتمثلة في سوء أرضية الملعب، موضحًا أنها تسببت في معاناة كبيرة له ولعدد من زملائه.

وأوضح: «غيّرت 3 أحذية لأنها احترقت، وأصابعي كلها احترقت، وهناك أكثر من لاعب حدث في رجله نفس الأمر، وذلك بسبب أرضية الملعب».

ورغم هذه الظروف، واصل لاعبو منتخب مصر المباراة حتى نهايتها، ونجحوا في الحفاظ على تركيزهم وتحقيق انتصار كبير خارج ملعبهم.

وشدّد عاشور على أن تمثيل منتخب مصر يفرض على اللاعبين تحمّل الصعوبات والتعامل معها داخل الملعب، مؤكدًا أن ارتداء قميص الفراعنة يتطلب تقديم أقصى ما لديهم مهما كانت الظروف.

واختتم تصريحاته قائلًا: «هذه هي الكرة، ويجب أن نكون متواجدين في الملعب ونلعب باسم بلدنا ونضحي بكل نقطة عرق من أجل اللعب باسم المنتخب».

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة الثانية في التصفيات، بينما جاء مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا بنقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون رصيد.