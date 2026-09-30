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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«يمكرون ويمكر الله» .. «شبانة»: حسام حسن أعاد اكتشاف منتخب مصر.. والرهان عليه كسبان

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة، دعمه لاستمرار حسام حسن وإبراهيم حسن في قيادة منتخب مصر، مشيدًا بما قدمه الجهاز الفني خلال الفترة الماضية، وخاصة في بطولة كأس العالم.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "الرهان على حسام حسن وإبراهيم حسن كسبان، وهل يعقل أن الجهاز الفني الذي حقق إنجازات في كأس العالم يمشي بعد مباراة جنوب السودان؟ وليّ عتاب على هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، لأن الأب مهما حصل لازم يكون واقف جنب أولاده".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل أو اتصال حتى الآن مع حسام حسن والجهاز الفني منذ التعادل مع أنجولا، ولم يتواصل أحد معهم لتهنئتهم بعد الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة".

وتابع: "حسام حسن أعاد اكتشاف منتخب مصر، وقدم أداءً ونتائج مميزة في كأس العالم، وكنا قريبين من الفوز على الأرجنتين لولا ما حدث في المباراة".

وأوضح: "اتحاد الكرة سرّب لبعض المواقع أن هناك نية لإقالة حسام حسن والتعاقد مع مدرب عالمي، ولكن يمكرون ويمكر الله، وجاء الرد بفوز منتخب مصر على جنوب السودان بخمسة أهداف نظيفة".

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: "حسام حسن بالنسبة لنا أفضل من أنشيلوتي، لأنه فاهم منتخب مصر، وهناك حالة من التركيز حول المنتخب، وإبراهيم حسن يقوم بعمل جيد مع اللاعبين، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب من معسكر المنتخب".

حسام حسن منتخب مصر محمد شبانة إبراهيم حسن كأس العالم

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