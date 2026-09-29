موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا

يستعد منتخب مصر لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب جنوب أفريقيا، في مواجهة ودية دولية ضمن برنامج إعداد الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

وتقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات المنتخب المصري للمباريات القادمة.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

المباراة: مصر × جنوب أفريقيا

التاريخ: الأحد 4 أكتوبر 2026

الملعب: استاد القاهرة الدولي

نوع المباراة: ودية دولية

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

وتأتي المواجهة بعد الفوز الكبير الذي حققه منتخب مصر على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، ليرفع الفراعنة رصيدهم إلى 4 نقاط ويتصدروا ترتيب المجموعة.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى الاستفادة من مواجهة جنوب أفريقيا في تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة لعدد من العناصر، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير أداء الفريق قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.