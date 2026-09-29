الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مراعاة قيام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم، وفقا لنبأ عاجل عبر القناة الأولى.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحقيقا لصالح المواطنين ورفع الخدمات المقدمة لهم.

ووجه الرئيس السيسي، وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، مشددا على حسن معاملة المواطنين.

وأكد الرئيس على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هما مسؤولية جماعية على عاتق جميع المسؤولين.

كما أكد أن الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها.