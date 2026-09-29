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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا |فيفو تطلق هاتف V80 ببطارية 7200 مللي أمبير وكاميرات زايس الاحترافية وتسريبات تكشف عن مظهر كاميرات Galaxy S27 Ultra لأول مرة

خبار التكنولوجيا
خبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ثورة في أمن المنازل.. Anker تطلق جرس eufy S4 بتغطية كاملة وتقنية الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة Anker رسمياً لجرس الباب الذكي الثوري eufy Video Doorbell S4، وذلك كجزء من منظومتها الأمنية المتقدمة Edge 5.0 لحماية المنازل. ويأتي هذا الجهاز ليعيد تعريف مفهوم المراقبة الأمنية عند المداخل، حيث يقدم تغطية بانورامية شاملة وتقنيات رصد فريدة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

ثورة في التصميم.. تسريبات تكشف عن مظهر كاميرات Galaxy S27 Ultra لأول مرة
تشهد الأوساط التكنولوجية حالة من الحماس بعد أن كشفت تسريبات حديثة وموثوقة عن تغييرات جذرية غير مسبوقة في الهوية البصرية لعملاق سامسونج المنتظر هاتف  Samsung Galaxy S27 Ultra، حيث تستعد الشركة الكورية الجنوبية للتخلي عن فلسفتها التصميمية الكلاسيكية ليأتي الهاتف بتصميم عصري كليا.

هاتف iPhone 18 Pro Max .. مراجعة تكشف سر تفوقه لشهر واحد فقط

حسمت المراجعات الأولية لهاتف «iPhone 18 Pro Max» مكانته كأقوى هاتف تقليدي قدمته شركة أبل حتى الآن.

 لكن هذا اللقب قد لا يدوم طويلاً مع اقتراب طرح أول هاتف قابل للطي من الشركة.

لماذا يُعد هاتف أبل الأفضل لمدة شهر واحد فقط؟

وصف موقع AppleInsider الهاتف بأنه الخيار الأفضل حالياً

فيفو تطلق هاتف V80 ببطارية 7200 مللي أمبير وكاميرات زايس الاحترافية

أعلنت شركة «فيفو» رسمياً عن هاتفها الجديد «Vivo V80» ضمن فئتها المتوسطة الشهيرة بمواصفات قوية. 

ويأتي الهاتف ببطارية ضخمة ومنظومة تصوير سينمائية متطورة بالتعاون مع عملاق البصريات الألماني زايس.

كشفت الشركة مواصفات الهاتف رسمياً، حيث تقود منظومة التصوير كاميرا رئيسية بمستشعر سوني المتطور بدقة 50 ميجابكسل مع مانع اهتزاز بصري.

ويساعد هذا المثبت على التقاط صور واضحة وثابتة حتى أثناء حركة اليد المفاجئة. 

كما يحمل الهاتف كاميرا تقريب تليفوتو بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري الحقيقي حتى 3 مرات.

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