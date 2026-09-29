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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة في أمن المنازل.. Anker تطلق جرس eufy S4 بتغطية كاملة وتقنية الذكاء الاصطناعي

Anker تطلق جرس eufy S4
Anker تطلق جرس eufy S4
لمياء الياسين

أطلقت شركة Anker رسمياً لجرس الباب الذكي الثوري eufy Video Doorbell S4، وذلك كجزء من منظومتها الأمنية المتقدمة Edge 5.0 لحماية المنازل. ويأتي هذا الجهاز ليعيد تعريف مفهوم المراقبة الأمنية عند المداخل، حيث يقدم تغطية بانورامية شاملة وتقنيات رصد فريدة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.


رؤية شاملة وتتبع ذكي

يتميز الجرس eufy Video Doorbell S4 بـعدسة تغطي 180 درجة أفقياً وعمودياً، مما يمنح المستخدمين مجال رؤية واسعاً للغاية وبمحيط 360 درجة للمنطقة المحيطة بالباب، و يدعم أيضا تقنية OmniTrack المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على التعرف على الأشخاص داخل النطاق، والقيام بتتبع حركتهم، والقيام بإعادة ضبط الإطار تلقائياً لإبقائهم دائماً في المنتصف.

Anker تطلق جرس eufy S4 


جودة الفيديو

يأتي جرس eufy Video Doorbell S4 بدقة 3K فائقة الوضوح (3072 × 3072 بكسل) وبمعدل 24 إطاراً في الثانية، مع دعم تقنية HDR وتقريب رقمي قد يصل إلى 8 أضعاف.


 رؤية ليلية ملونة

 يحتوي جرس eufy Video Doorbell S4  على مصباحين مدمجين لتوفير إضاءة دافئة وتصوير ليلي ملون واضح.

وضع الواقع الافتراضي VR

 يقدم  جرس eufy Video Doorbell S4 تجربة غير مسبوقة تتيح للمستخدم استعراض المشهد البانورامي عبر تحريك الهاتف أو باستخدام نظارة الواقع الافتراضي.
 

نظام رصد مزدوج

 

 يدمج جرس eufy Video Doorbell S4  تقنية الرادار مع مستشعرات الأشعة تحت الحمراء PIR لتقليل الإنذارات الكاذبة الناتجة عن الأمطار أو الحشرات.


خصوصية بدون اشتراكات


 يعتمد جرس  eufy Video Doorbell S4 على التخزين المحلي الآمن؛ حيث يأتي بذاكرة داخلية بسعة 4 جيجابايت لحفظ مقاطع الفيديو دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراكات شهرية. كما يمكن ربطه بمحطة HomeBase S380 لتوسيع السعة ودعم التسجيل المستمر على مدار الساعة.

 يتوفر جرس eufy Video Doorbell S4  بسعر 299.99 دولاراً، مما يجعله استثماراً مثالياً لمن يبحث عن أقصى درجات الأمان والراحة لمنزله الذكي.

الذكاء الاصطناعي شركة Anker مقاطع الفيديو تقنية الرادار تصوير ليلي جرس الباب الذكي

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