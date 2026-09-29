ثورة في أمن المنازل.. Anker تطلق جرس eufy S4 بتغطية كاملة وتقنية الذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة Anker رسمياً لجرس الباب الذكي الثوري eufy Video Doorbell S4، وذلك كجزء من منظومتها الأمنية المتقدمة Edge 5.0 لحماية المنازل. ويأتي هذا الجهاز ليعيد تعريف مفهوم المراقبة الأمنية عند المداخل، حيث يقدم تغطية بانورامية شاملة وتقنيات رصد فريدة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.



رؤية شاملة وتتبع ذكي

يتميز الجرس eufy Video Doorbell S4 بـعدسة تغطي 180 درجة أفقياً وعمودياً، مما يمنح المستخدمين مجال رؤية واسعاً للغاية وبمحيط 360 درجة للمنطقة المحيطة بالباب، و يدعم أيضا تقنية OmniTrack المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على التعرف على الأشخاص داخل النطاق، والقيام بتتبع حركتهم، والقيام بإعادة ضبط الإطار تلقائياً لإبقائهم دائماً في المنتصف.

Anker تطلق جرس eufy S4



جودة الفيديو

يأتي جرس eufy Video Doorbell S4 بدقة 3K فائقة الوضوح (3072 × 3072 بكسل) وبمعدل 24 إطاراً في الثانية، مع دعم تقنية HDR وتقريب رقمي قد يصل إلى 8 أضعاف.



رؤية ليلية ملونة

يحتوي جرس eufy Video Doorbell S4 على مصباحين مدمجين لتوفير إضاءة دافئة وتصوير ليلي ملون واضح.

وضع الواقع الافتراضي VR

يقدم جرس eufy Video Doorbell S4 تجربة غير مسبوقة تتيح للمستخدم استعراض المشهد البانورامي عبر تحريك الهاتف أو باستخدام نظارة الواقع الافتراضي.



نظام رصد مزدوج

يدمج جرس eufy Video Doorbell S4 تقنية الرادار مع مستشعرات الأشعة تحت الحمراء PIR لتقليل الإنذارات الكاذبة الناتجة عن الأمطار أو الحشرات.



خصوصية بدون اشتراكات



يعتمد جرس eufy Video Doorbell S4 على التخزين المحلي الآمن؛ حيث يأتي بذاكرة داخلية بسعة 4 جيجابايت لحفظ مقاطع الفيديو دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراكات شهرية. كما يمكن ربطه بمحطة HomeBase S380 لتوسيع السعة ودعم التسجيل المستمر على مدار الساعة.

يتوفر جرس eufy Video Doorbell S4 بسعر 299.99 دولاراً، مما يجعله استثماراً مثالياً لمن يبحث عن أقصى درجات الأمان والراحة لمنزله الذكي.