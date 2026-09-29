الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية مع انكسار الارتفاعات التي شهدتها درجات الحرارة مؤخرًا، بالتزامن مع دخول أجواء الخريف، وسط توقعات باستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة، مع ظهور فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق ونشاط للرياح في بعض الفترات.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية، مع اعتدال درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، بينما تستمر الأجواء الحارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر على مناطق جنوب الصعيد.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وقال محمود القياتي خلال صباح الخير يا مصر،إن درجات الحرارة بدأت في العودة تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية بعد الارتفاع الطفيف والمؤقت الذي شهدته البلاد، مشيرًا إلى أن العظمى على القاهرة وصلت إلى 34 درجة مئوية قبل أن تنخفض إلى نحو 32 درجة.

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة خلال الأيام المقبلة ستتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، وهي معدلات طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، بينما تتراوح درجات الحرارة ليلًا على القاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية بين 20 و21 درجة مئوية.

أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا

وأشار القياتي إلى أن الأجواء خلال ساعات النهار ستظل حارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بينما تكون درجات الحرارة أعلى على مناطق جنوب الصعيد.

وفي المقابل، تشهد فترات الليل والصباح الباكر أجواء أكثر اعتدالًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بفترات النهار، وهو ما يعكس التحول التدريجي من الأجواء الصيفية إلى الأجواء الخريفية.

وأوضح أن دخول فصل الخريف لا يعني انتهاء الأجواء الحارة بصورة كاملة، إذ يمكن أن تشهد الفترة الأولى من الفصل بعض الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، قبل أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

فرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

وكشف عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الجمهورية، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية أن تزداد حدتها أحيانًا لتصبح متوسطة على بعض المدن الساحلية، مشيرًا إلى استمرار فرص الأمطار حتى نهاية الأسبوع.

وتتزامن فرص سقوط الأمطار مع ظهور السحب على شمال البلاد، في إطار التغير التدريجي في طبيعة الأجواء مع بداية فصل الخريف.

طقس اليوم.. أمطار وشبورة ورياح

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم تشير التوقعات إلى أجواء خريفية معتدلة خلال الصباح الباكر، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، بينما تكون حارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 31 درجة، مقابل 21 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية الغربية إلى 27 درجة، وعلى شمال الصعيد إلى 34 درجة، فيما تصل إلى 40 درجة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية في الصباح

وتشهد بعض الطرق شبورة مائية خلال ساعات الصباح، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتظهر الشبورة خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، ما يجعل الرؤية على بعض الطرق تتأثر خلال هذه الفترة، خاصة في المناطق التي تتكون بها الشبورة بشكل أكثر كثافة.

رياح على أغلب الأنحاء

وأشار القياتي إلى استمرار نشاط الرياح على عدد من المناطق، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وتساعد على تلطيف الأجواء خاصة خلال فترات الليل وفي الأماكن الواقعة تحت الظل.

وتأتي حركة الرياح بالتزامن مع التغير التدريجي في حالة الطقس وظهور السحب، بما يعزز الإحساس بالأجواء الخريفية خلال الفترة الحالية.

الخريف يبدأ في فرض أجوائه

وأكد محمود القياتي أن البلاد تتجه تدريجيًا نحو الاستقرار في درجات الحرارة مع بداية فصل الخريف، موضحًا أن المعدلات الطبيعية في بداية شهر أكتوبر تتراوح على القاهرة بين 29 و30 درجة مئوية، بينما تنخفض المعدلات الطبيعية مع نهاية الشهر إلى نحو 27 درجة.

وأشار إلى أن النصف الأول من فصل الخريف قد يشهد بعض الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة من وقت إلى آخر، إلا أن هذه الارتفاعات تعقبها عودة إلى المعدلات الطبيعية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتشير تصريحات القياتي إلى استمرار التحسن التدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع بقاء الأجواء الحارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، مقابل اعتدال الأجواء ليلًا وفي الصباح الباكر.