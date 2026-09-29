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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب البرازيل يفوز على أستراليا برباعية وديا

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
إسلام مقلد

حقق منتخب البرازيل الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2، ضمن ثاني مباريات المنتخبين الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وسجل أهداف البرازيل كل من فاندرسون ورافينيا برونو جيمارايش وفينيسيوس جونيور في الدقائق 3 و45+1 70 و80، بينما سجل هدفى أستراليا كل من اليساندرو تشيركاتي وكونور ميتكالف في الدقيقتين 30 و٣٤ من انطلاق المباراة.

تشكيل البرازيل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة أستراليا، مساء اليوم، ضمن ثاني مباريات المنتخبين الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكانت المواجهة الأولى بين البرازيل وأستراليا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليجدد المنتخبان المواجهة في لقاء ودي جديد، يسعى خلاله أنشيلوتي إلى تجربة عدد من العناصر والوقوف على جاهزيتها.

رافينيا وفينيسيوس يقودان هجوم البرازيل

وبدأ رافينيا، نجم برشلونة، المباراة في الخط الأمامي إلى جانب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بينما شهد التشكيل الأساسي وجود عدد من العناصر التي يعتمد عليها أنشيلوتي في الفترة الحالية.

في المقابل، احتفظ المدير الفني بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على مقاعد البدلاء، وفي مقدمتهم ماركينيوس، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة.

تشكيل البرازيل أمام أستراليا

حراسة المرمى: أوتافيو.

خط الدفاع: جابرييل مجاليس، جيار، فانديرسوس، دانيلو سانتوس.

خط الوسط: برونو جيمارايش، ماورو جونيور، جابرييل بونتيمبو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رافينيا، رايان.

بدلاء البرازيل

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: هوجو سوزا، بيدرو موريسكو، دوجلاس سانتوس، ماتيوزينهو، ماركينيوس، فيتور رييس، أرثر دياز، برينو بيدون، دوجلاس لويز، مارتينلي، أندري سانتوس، إندريك، إستيفاو، بيدرو، وصامويل لينو.

البرازيل أستراليا رافينيا فينيسيوس جونيور

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