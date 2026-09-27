أنشيلوتي يخطط لتكرار تجربة فليك مع رافينيا في منتخب البرازيل

يبحث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن حلول جديدة للخروج من حالة تراجع الأداء والنتائج التي يعاني منها «السليساو»، ويبدو أن المدرب المخضرم يتجه إلى الاستفادة من تجربة الألماني هانز فليك مع رافينيا في برشلونة.

رافينيا مهاجم صريح أمام أستراليا

ووفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت» الكتالونية، يعتزم أنشيلوتي الدفع برافينيا في مركز المهاجم الصريح خلال المباراة الودية المقبلة أمام أستراليا، مع التخلي عن الاعتماد على المهاجمين الآخرين الذين تم استدعاؤهم للمعسكر.

ويأمل أنشيلوتي في نقل التجربة التي خاضها رافينيا مع برشلونة إلى المنتخب البرازيلي، بعدما أثبت اللاعب قدرته على تقديم مردود هجومي قوي عندما يلعب كمهاجم صريح أو مهاجم وهمي.

ويعيش رافينيا واحدة من أفضل فتراته، بعدما سجل 14 هدفًا هذا الموسم، ليصبح من أبرز الهدافين في الدوري الإسباني خلال انطلاقة الموسم.

أنشيلوتي يبحث عن «تأثير رافينيا»

واستفاد برشلونة من رافينيا في مركز المهاجم الصريح أو المهاجم الوهمي خلال بداية الموسم، وهو ما منح اللاعب البرازيلي مساحة أكبر للتواجد أمام المرمى، ورفع من فعاليته الهجومية بشكل واضح.

ويرى أنشيلوتي أن توظيف اللاعب بالطريقة نفسها مع منتخب البرازيل قد يمنح الفريق حلولًا هجومية جديدة، إلى جانب تعزيز منطقة وسط الملعب بعناصر أكثر قدرة على صناعة اللعب والتحرك.

وتقوم الفكرة على منح رافينيا أدوارًا هجومية أكبر والاستفادة من قدرته على إنهاء الهجمات، بدلًا من الاعتماد عليه فقط في مركز الجناح.

رافينيا يحصل على ثقة أنشيلوتي

ويبدو أن أنشيلوتي بات يعتمد بشكل أكبر على رافينيا، في ظل عدم تقديم بعض الخيارات الهجومية الأخرى، وعلى رأسها فينيسيوس جونيور وإندريك، المستوى المنتظر منذ توليه قيادة المنتخب البرازيلي.

كما حصل رافينيا على القميص رقم 10 مع منتخب البرازيل، الذي سبق أن ارتداه مواطنه نيمار، ومن المنتظر أن يقود «السليساو» في المباراة الودية الثانية على التوالي أمام أستراليا.

مخاوف في برشلونة بسبب ضغط المباريات

وفي المقابل، تسيطر حالة من القلق داخل برشلونة بشأن حجم الدقائق التي قد يشارك بها رافينيا مع المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولي.

وخاض اللاعب المباراة الودية الأولى كاملة، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وسط توقعات بأن يحصل أيضًا على عدد كبير من الدقائق خلال المواجهة الثانية أمام أستراليا.

ورغم أن رافينيا يعيش حاليًا حالة بدنية جيدة، فإن كثرة مشاركاته مع المنتخب تثير بعض المخاوف داخل برشلونة، خاصة أن اللاعب تعرض في فترات سابقة لإصابات قوية خلال مشاركاته الدولية.

ويأمل برشلونة في عودة نجمه إلى إسبانيا دون أضرار بدنية، خاصة مع ارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة.