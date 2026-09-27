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رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM
محمد غالي

تختلف تكلفة استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM من بنك إلى آخر وفقا لنوع البطاقة والبنك المصدر لها ونوع العملية التي يجريها العميل، ومع الاعتماد المتزايد على ماكينات الصراف الآلي في سحب الأموال والاستعلام عن الرصيد يحرص عملاء البنوك على معرفة الرسوم المقررة قبل إجراء المعاملة.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

وتعد عمليات السحب النقدي من أكثر الخدمات استخداما عبر ماكينات ATM خاصة عند استخدام ماكينة تابعة لبنك مختلف عن البنك المصدر للبطاقة.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وفي سياق آخر مرتبط بالخدمات المصرفية قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس 20 أغسطس 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

وأبقى البنك المركزي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 20%.

ولا يرتبط قرار تثبيت أسعار الفائدة بشكل مباشر برسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي حيث تخضع رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد للتعريفة المصرفية التي يحددها كل بنك وفقا للقواعد والضوابط المنظمة للخدمات المصرفية.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ATM

تختلف رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي وفقا للبنك ونوع العملية والبطاقة المستخدمة.

وتظهر الرسوم بصورة أكبر عند إجراء العميل معاملة من ماكينة تابعة لبنك آخر غير البنك المصدر للبطاقة.

وتشمل أبرز الرسوم المعلنة ما يلي.

البنك الأهلي المصري 5 جنيهات للسحب من ماكينة بنك آخر و15 جنيه للاستعلام عن الرصيد

بنك مصر 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد

بنك القاهرة 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد

البنك الزراعي المصري 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد

البنك التجاري الدولي CIB 7 جنيهات للسحب من ماكينة بنك آخر والاستعلام عن الرصيد مجانا

كريدي أجريكول 6 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

مصرف أبوظبي الإسلامي 5 جنيهات للسحب والاستعلام عن الرصيد مجانا

HSBC 5 جنيهات للسحب والاستعلام عن الرصيد مجانا

QNB 5 جنيهات للسحب والاستعلام عن الرصيد مجانا

البنك العربي الأفريقي الدولي 5 جنيهات للسحب من ماكينة بنك آخر

بنك الإمارات دبي الوطني 5 جنيهات للسحب و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد

البنك المصري الخليجي 5 جنيهات للسحب

هل تختلف رسوم السحب من بنك إلى آخر؟

تختلف قيمة الرسوم وفقا للتعريفة المصرفية المعتمدة لدى كل بنك ونوع الخدمة المقدمة، لذلك يجب على العميل معرفة الرسوم المطبقة على بطاقته قبل إجراء المعاملة.

كما قد تختلف تكلفة السحب عند استخدام ماكينة تابعة للبنك المصدر للبطاقة مقارنة باستخدام ماكينة تابعة لبنك آخر.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

أهمية معرفة رسوم ATM قبل السحب

تساعد معرفة رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي العملاء على اختيار وسيلة السحب المناسبة وتقليل تكلفة المعاملات البنكية خاصة بالنسبة للعملاء الذين يعتمدون بصورة متكررة على ماكينات البنوك المختلفة.

ويفضل مراجعة التعريفة المصرفية المعلنة من البنك المصدر للبطاقة قبل إجراء عمليات السحب أو الاستعلام عن الرصيد للتأكد من قيمة الرسوم المطبقة وقت تنفيذ المعاملة.

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM رسوم السحب النقدي من ماكينات رسوم السحب النقدي السحب النقدي

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