ترامب: اتفاق مع كوبا قادم .. والعمل العسكري لن يكون ضروريًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة وكوبا إلى اتفاق، مؤكدًا أن العمل العسكري لن يكون ضروريًا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت هافانا استعدادها للحوار وإقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وقال ترامب إن واشنطن تريد «مساعدة كوبا» وفتح البلاد أمام الأمريكيين.

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، خلال حديثه أمام الأمم المتحدة، أن هافانا ستظل دائمًا منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة.

وأضاف رودريجيز: «نحن منفتحون على العلاقات التجارية والتجارية مع الشركات الأمريكية، تمامًا كما هو الحال مع أي دولة أخرى».

وفي الوقت نفسه، انتقد وزير الخارجية الكوبي الحظر التجاري الأمريكي المفروض على كوبا، والذي استمر لأكثر من 60 عامًا.

وجاءت هذه التصريحات وسط ضغوط متزايدة من واشنطن على هافانا. ففي بداية العام، فرضت الولايات المتحدة حصارًا نفطيًا على كوبا، ما فاقم نقص الوقود ومشكلات إمدادات الكهرباء في البلاد.

ويوم الثلاثاء، وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، وقال إن «الحرية ستأتي» إلى البلاد.

وخلال الخطاب، غادر الوفد الكوبي قاعة الجمعية العامة.