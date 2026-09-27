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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أطباء سودانيون يتهمون ميليشيا الدعم السريع بنهب مستشفى في شمال كردفان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتهمت شبكة أطباء السودان، ميليشيا الدعم السريع، بنهب مستشفى سوداري الريفي في ولاية شمال كردفان وتدمير معداته، وذلك عقب إعلان الجيش السوداني استعادة السيطرة على البلدة.

وقالت الشبكة إن المستشفى كان يقدم خدماته لأكثر من 50 ألف أسرة قبل اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن ميليشيا الدعم السريع هاجمت المنشأة الصحية ونهبت بنيتها التحتية ومعداتها، قبل أن تتركها في حالة خراب.

وأضافت أن أعمال النهب والتدمير حرمت المدنيين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية للسكان نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية.

واعتبرت الشبكة أن نهب المستشفى وتدميره يمثلان اعتداءً مباشرًا على حق المدنيين في الحصول على الرعاية الصحية، داعية المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى إدانة هذه الانتهاكات والعمل على حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها.

كما طالبت الشبكة قيادة منظمة «مراسلون بلا حدود» بالتحرك لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، فيما لم يصدر تعليق فوري من المنظمة بشأن الاتهامات.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، الجمعة، استعادة السيطرة على منطقة سوداري، مؤكدًا إلحاق خسائر بميليشيا الدعم السريع.

ويأتي ذلك في ظل تقدم الجيش السوداني خلال الفترة الأخيرة في مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان، حيث أعلن استعادة السيطرة على 11 منطقة، من بينها حَمرة الوز في منطقة جبرة الشيخ، التي سيطر عليها في 6 سبتمبر الجاري.

ومنذ أواخر يوليو الماضي، أعلن الجيش استعادة مناطق بارا وجبرة الشيخ وأم سيالا، وتأمين الطريق الرئيسي الرابط بين بارا وأم درمان، في وقت تشهد فيه ولايات كردفان قتالًا متواصلًا منذ أكتوبر من العام الماضي.

السودان شبكة أطباء السودان ميليشيا الدعم السريع مستشفى سوداري الريفي شمال كردفان

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