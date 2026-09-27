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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب عن حسام حسن: في 48 ساعة انتقل من بطل قومي إلى «مشكلة قومية» | فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب
رحمة سمير

تحدّث الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، عن الانتقادات التي طالت حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التطورات الأخيرة داخل المنتخب، وتطرق إلى موقف محمد صلاح وسفره من معسكر الفراعنة.

وقال أديب: «قضينا ليلة تتمنى فيها إنك ما تبقاش حسام حسن. أنا شخصيًا امبارح وأنا نايم كده قلت الحمد لله أنا مش حسام حسن».

وأضاف: «فجأة استطاع كابتن حسام حسن إنه يخلي الناس كلها تتمنى إنها ما تبقاش زيه ولا في مكانه ولا في مركزه، وقدر ببساطة أو بصعوبة إنه يمسح كمية ذكريات مهمة جدًا».

وتابع أديب: «اتنقل من خانة لخانة في يوم، 24 ساعة، 48 ساعة. الراجل ده بعد ما كان بطل قومي أصبح مشكلة قومية، ونجح إنه يخلي الناس تتحدث عنه بشكل سلبي جدًا، وتعاطف مع محمد الشناوي».

وأضاف: «ثم يتطور الأمر اليوم لأنه أي حاجة هتحصل الناس هتقول دي بسبب حسام حسن. تخيل بقى إنه كان أي شيء عظيم بيحصل كانت الناس تقول إنه بسبب حسام حسن، النهاردة أي شيء سيئ بيقولوا إنه بسبب حسام حسن».

وتطرق أديب إلى سفر محمد صلاح من معسكر المنتخب، قائلًا: «سفر محمد صلاح فجأة، أو هكذا نظن، الناس كلها قالت لك صلاح إيه؟ بصراحة كمان ما هو ما ينفعش أنا أبقى جاي من بلد معمولة تمثال وعملوا السخرة اللي أنا بعوض عليها نصب تذكاري».

وأضاف: «وييجي هنا المدرب بتاعي يقول لك: لا، أصلًا أنا طلعته لأسباب فنية».

وتابع متسائلًا: «محمد صلاح يطلع لأسباب فنية؟ ده يا عم لو قاعد، ده هو بعد ما طلع الهجوم كله بتاع أنجولا بقى علينا، ده الراجل ده إنت عايز منه إيه؟ إنت مستني يعمل أسيست أو يجيب جول؟».

وقال: «إنت مش عايزه يمسك الكرة زي أي لعيب تاني؟ إنت مش بتقعد تعد له الباصات بتاعته، إنت مش بتشوف جريه دي إيه؟ هي جريه واحدة، لمسة واحدة، حركة واحدة».

واختتم أديب حديثه قائلًا: «فالكلام النهاردة إن محمد صلاح مشي غصبًا عنه؟ هل ده صحيح؟ ما بيبقى يس وما بيبقى نو، ولكن إنت عملت في نفسك كده».

وأضاف: «إنت خليت الناس وعملت هزة في قلب اللبس، عملت مشكلة وسط اللعيبة، عملت حالة من عدم الأمان والضغينة».

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