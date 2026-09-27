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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد التوقيت الشتوي 2026 .. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟

موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟
موعد التوقيت الشتوي 2026.. متى تتأخر الساعة 60 دقيقة؟
عبد الفتاح تركي

يترقب المواطنون في مصر موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، ومعرفة توقيت تأخير الساعة 60 دقيقة، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر والاستعداد لانتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي، خاصة أن تغيير التوقيت يرتبط بمواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات وعدد من الأنشطة اليومية، ووفقًا للقانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتقرير نظام التوقيت الصيفي، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، على أن تبدأ بعد ذلك العودة إلى التوقيت الشتوي.

وبناءً على الموعد المحدد قانونًا، يستمر تطبيق التوقيت الصيفي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، قبل تأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لتعود الساعة إلى التوقيت الشتوي، وهو ما يجعل موعد تغيير الساعة من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية.

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موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

متى يتم تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يحدد القانون رقم 34 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، حيث يستمر تطبيقه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وتبدأ بعد ذلك العودة إلى التوقيت الشتوي.

وبحسب هذا الموعد، لا ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية شهر سبتمبر، وإنما يستمر خلال شهر أكتوبر 2026، على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي وفق الموعد المحدد قانونًا.

ويأتي الاهتمام بموعد التوقيت الشتوي 2026 بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر، حيث يرتبط تغيير الساعة بعدد من المواعيد اليومية التي يعتمد عليها المواطنون، وفي مقدمتها مواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات، إلى جانب الأنشطة اليومية المختلفة.

التوقيت الشتوي

متى يتم تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر؟

عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وهو ما يعني إعادة عقارب الساعة ساعة كاملة إلى الوراء، وذلك على عكس ما يحدث عند بدء التوقيت الصيفي، عندما يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وبذلك فإن الانتقال إلى التوقيت الشتوي يعني إعادة الساعة إلى التوقيت المعتاد قبل تطبيق التوقيت الصيفي، بينما يكون الانتقال إلى التوقيت الصيفي مصحوبًا بتقديم الساعة 60 دقيقة.

وكانت الساعة قد جرى تقديمها 60 دقيقة مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، وفقًا للمواعيد المحددة لتطبيق النظام.

وتوضح هذه الآلية أن تغيير الساعة بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي يتم من خلال تعديل التوقيت الرسمي بمقدار 60 دقيقة، بحيث يتم تقديم الساعة عند بدء التوقيت الصيفي وتأخيرها عند العودة إلى التوقيت الشتوي.

هل يستمر التوقيت الصيفي خلال سبتمبر وأكتوبر 2026؟

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، وفق الموعد المحدد قانونًا لانتهاء العمل بهذا النظام، حيث يستمر تطبيقه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

وبالتالي، فإن اقتراب نهاية شهر سبتمبر لا يعني بدء التوقيت الشتوي مباشرة، إذ يستمر التوقيت الصيفي خلال شهر أكتوبر، قبل أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء يوم الخميس الأخير من الشهر، لتبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي.

ويأتي هذا الموعد وفق القواعد التي حددها القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي يحدد فترة استمرار العمل بالتوقيت الصيفي قبل العودة إلى التوقيت الشتوي.

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

كيف يتم ضبط الساعة عند العودة للتوقيت الشتوي؟

يتم ضبط الساعة عند انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تأخيرها 60 دقيقة، بحيث تعود عقارب الساعة ساعة كاملة إلى الوراء، وتبدأ بعد ذلك فترة العمل بالتوقيت الشتوي.

وتختلف هذه الخطوة عن الإجراء المتبع عند بدء التوقيت الصيفي، إذ يتم في هذه الحالة تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، بينما يتم عند العودة إلى التوقيت الشتوي تأخيرها المدة نفسها.

ويحتاج المواطنون إلى الانتباه إلى تغيير التوقيت عند الموعد المحدد، نظرًا إلى ارتباط الساعة بمواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات والأنشطة اليومية، وهو ما يجعل معرفة موعد تأخير الساعة 60 دقيقة من المعلومات التي تحظى باهتمام واسع مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر.

لماذا يتم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي؟

يأتي اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي، أو الصيفي، لكونه عطلة رسمية لمعظم الموظفين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المدارس، وهو ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة كافية لضبط التوقيت الجديد قبل بدء أسبوع العمل.

كما يساهم اختيار يوم الجمعة في تقليل احتمالات حدوث أي مشكلات بسبب تغيير التوقيت، نظرًا إلى أن اليوم يمثل عطلة رسمية لمعظم الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المدارس.

ويرتبط تغيير التوقيت بمواعيد العديد من الأنشطة اليومية، ولذلك فإن تطبيق التوقيت الجديد في يوم الجمعة يوفر فرصة كافية لضبط الساعة قبل بدء أسبوع العمل، وفق ما ورد في المعلومات المتعلقة بموعد تطبيق التوقيت الشتوي.

ما تأثير تغيير الساعة على مواعيد الحياة اليومية؟

يرتبط تغيير التوقيت بمواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات، إلى جانب عدد من الأنشطة اليومية التي تعتمد على التوقيت الرسمي، ولذلك يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تأخير الساعة 60 دقيقة قبل الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.

ويستمر العمل بالتوقيت الصيفي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، قبل أن يتم تأخير الساعة مع انتهاء يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لتعود الساعة إلى التوقيت الشتوي.

ويأتي تغيير الساعة وفق نظام محدد قانونًا، ولذلك فإن معرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي تساعد المواطنين والمؤسسات على الاستعداد لضبط المواعيد وفق التوقيت الجديد، خاصة مع ارتباط الساعة بمختلف تفاصيل الحياة اليومية.

ما موعد العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر؟

العودة إلى التوقيت الشتوي في مصر تكون بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفق القانون رقم 34 لسنة 2023، ويتم عندها تأخير الساعة 60 دقيقة.

وبذلك يستمر التوقيت الصيفي خلال سبتمبر وأكتوبر 2026، ثم يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء الموعد القانوني المحدد، مع إعادة عقارب الساعة ساعة كاملة إلى الوراء.

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ويظل موعد تأخير الساعة 60 دقيقة مرتبطًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وفق الموعد الذي حدده القانون، وليس بمجرد انتهاء شهر سبتمبر، وهو ما يفسر استمرار التوقيت الصيفي خلال شهر أكتوبر قبل العودة إلى التوقيت الشتوي.

ومع اقتراب نهاية سبتمبر 2026، تتزايد عمليات البحث عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، وطريقة تأخير الساعة 60 دقيقة، خاصة مع ارتباط تغيير التوقيت بمواعيد العمل والدراسة ووسائل المواصلات والأنشطة اليومية، بينما يظل الموعد المحدد قانونًا هو نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لتبدأ بعد ذلك العودة إلى التوقيت الشتوي.

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