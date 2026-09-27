فولكس واجن ID BUZZ.. بتصميم فان وأداء كهربائي

تقدم فولكس فاجن ID BUZZ عالميًا ضمن فئة السيارات الكهربائية التي تجمع بين الطابع العملي والتصميم العصري، حيث تأتي في هيئة ميني فان متوسطة الحجم مع مساحة داخلية عائلية، إلى جانب منظومة دفع كهربائية بالكامل.

أبعاد فولكس فاجن ID BUZZ

تأتي فولكس فاجن ID BUZZ بطول يبلغ 4,962 مم، وعرض يصل إلى 2,211 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,935 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,239 مم، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 527 لترًا، وتظهر السيارة كذلك بعجلات من الألمنيوم قياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED.

فولكس فاجن ID BUZZ

تجهيزات فولكس فاجن ID BUZZ

يأتي مقعد السائق بتعديل كهربائي، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، ويحصل مقعد الراكب الأمامي أيضًا بنفس العناصر، بالاضافة إلى شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.9 بوصة، مع مجموعة من وظائف الاتصال والترفيه، من بينها Bluetooth ودعم Apple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto اللاسلكي، كما يتوفر نظام صوتي مكون من 13 سماعة من Harman Kardon.

فولكس فاجن ID BUZZ

محرك كهربائي بقوة 282 حصانًا

تعتمد إحدى نسخ فولكس فاجن ID BUZZ على منظومة دفع كهربائية بالكامل تتكون من محرك واحد، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية من خلال نظام RWD.

وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة 282 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 560 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعات واحدة.

فولكس فاجن ID BUZZ

وتتوفر ID BUZZ كذلك بمنظومة كهربائية مختلفة تعتمد على محركين، مع نظام دفع رباعي 4WD، وترتفع القوة الإجمالية في هذه النسخة إلى 335 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 694 نيوتن متر.