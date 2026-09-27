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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أضا» لـ حسام حسن: عامل الناس كما تحب أن تُعامل.. ومحدش أكبر من منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن حالة من الغضب والجدل سيطرت على الأجواء المحيطة بمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية كانت تعيش حالة استثنائية من السعادة والفخر بالمنتخب الوطني خلال كأس العالم 2026.

قال «أضا»، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «فيه حالة من الغضب والدوشة بشكل كبير جدًا، كل المصريين كانوا سعداء وفخورين بمنتخبنا الوطني في كأس العالم 2026، وما شفناش الناس ملتفة حوالين منتخبنا من سنين بالشكل ده، وكان واحشنا شكل منتخبنا قبل مباراة أنجولا».

أضاف: «كل اللي حصل بعيدًا عن كرة القدم، ما قدرناش نكمل فرحة ونجاح، وخرجنا بره الملعب وسبنا كل شيء علشان نبدأ الصراعات اللي بدأت من المؤتمر الصحفي قبل مباراة أنجولا، وفتح جبهات صعبة، وكانت تصريحات كلنا وقفنا عندها لأن ده مش توقيتها».

تابع: «أنا من أكتر الناس اللي دافعت عن حسام حسن، ودايمًا في ضهره وهفضل، لكن تصريحاته غريبة جدًا، ومن بعد التصريحات دي كنت عارف إن إحنا مش هنشوف كرة، لأن كل لاعب بقى مقتنع إنه هيتقال عليه كده بعدين».

وواصل: «على فكرة، الكلام ده أصلًا غلط في حق الجهاز الفني، لأنه بياخد لاعيبة منتهية زي ما وصفهم، وده في حد ذاته يطرح تساؤلات عن اختيارات الجهاز الفني».

وعن أزمة محمد صلاح، قال محمد طارق أضا: «إراحة محمد صلاح فتحت باب الجدل، رغم إن البيان طالع إن اللاعب طلب ده من قبل مباراة أنجولا، وإنه مش هيقدر يلعب على نجيل صناعي، لكن خروجه في الدقيقة 60، وشكله إنه ما كانش راضي، خلّى الموضوع ياخد شكل تاني».

وواصل: «محمد صلاح غضبان وزعلان إنه خرج بدري، وبيسأل ليه؟ وإيه السبب وراء خروجه، خصوصًا إنه مش هيلعب الماتش اللي جاي حسب الاتفاق اللي كان موجود».

أردف: «مين بقى يقدر يثبت إن صلاح كان متفق على الخروج من المعسكر؟ وبعدين رد حسام حسن على سبب خروج اللاعب من المباراة في الدقيقة 60 وقال إنه قرار فني».

استكمل: «فمعلش، أنا آسف يعني لكل اللاعيبة، لو صلاح مش جاهز يبقى مين جاهز؟ إحنا منتخب مصر مش نادي، ودورنا كلنا الدفاع عن منتخب مصر بشكل كامل، لأن مفيش حد أكبر من منتخب مصر».

اختتم محمد طارق أضا تصريحاته قائلًا: «لن نقبل إهانة أي حد لابس تيشيرت منتخب مصر، لا لاعب ولا مدرب ولا أي حد، وبقول لكابتن حسام: عامل الناس كما تحب أن تعامل».

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